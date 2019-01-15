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«Ребёнок говорит, что ему нравится в больнице»: в детской «инфекционке» заканчивают этап реконструкции

15 января 2019 13:32
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В минской городской детской инфекционной больнице в 2019 году намерены завершить очередной этап реконструкции, сообщили в программе «Большой город».

«Ребёнок говорит, что ему нравится в больнице»: в детской «инфекционке» заканчивают этап реконструкции-1

В новом корпусе все сделано для того, чтобы даже стены помогали маленьким пациентам быстрее выздороветь. Дизайнеры украсили здания по особенному сказочному сценарию. Вентиляционные шахты – это замки. Внутри здания – пастельные тона и любимая детворе тематика.

Екатерина Бортновская:
Ребенок мой говорит, что ему нравится в больнице, я сама от этого в шоке.

Больница оснащена оборудованием, позволяющим быстро провести обследование и установить диагноз. 36 тысячам маленьких пациентов оказали помощь в прошлом году.

Марина Соколова, главный врач городской детской инфекционной клинической больницы:
Уже в этом году мы заканчиваем третью очередь строительства – реконструкцию большого палатного корпуса, где тоже будут только 2-1-местные палаты, боксовые изоляторы и большое диагностическое отделение. Оно будет оснащено современным оборудованием, которое будет работать не только на нашу больницу, но и будет являться неким городским диагностическим центром для жителей города Минска.

# Консультация врача # общество # Марина Соколова

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