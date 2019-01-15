«Ребёнок говорит, что ему нравится в больнице»: в детской «инфекционке» заканчивают этап реконструкции

В минской городской детской инфекционной больнице в 2019 году намерены завершить очередной этап реконструкции, сообщили в программе «Большой город» .

В новом корпусе все сделано для того, чтобы даже стены помогали маленьким пациентам быстрее выздороветь. Дизайнеры украсили здания по особенному сказочному сценарию. Вентиляционные шахты – это замки. Внутри здания – пастельные тона и любимая детворе тематика.

Екатерина Бортновская:

Ребенок мой говорит, что ему нравится в больнице, я сама от этого в шоке.

Больница оснащена оборудованием, позволяющим быстро провести обследование и установить диагноз. 36 тысячам маленьких пациентов оказали помощь в прошлом году.