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Карьерная лестница: как по ней успешно продвигаться. Советы психолога

16 января 2019 09:57
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Любой человек, устраиваясь на работу в какую-либо фирму, хочет достичь успехов и подняться по карьерной лестнице. Но как быть, если вы упорно работали в надежде получить повышение, а руководитель предпочел вам вашего сослуживца. Сегодня попытаемся разобраться: от чего зависит карьерный рост и почему не вы получили повышение по службе.   

Карьерная лестница: как по ней успешно продвигаться. Советы психолога-1

Татьяна Романовская, психолог:   
На развитие карьеры влияет такая очень важная штука  мотивация. Способность ставить себе правильные цели и достигать их. Конечно же, рациональный режим, то есть карьера ради карьеры она очень часто приводит к эмоциональному и психическому выгоранию.    

Карьерная лестница: как по ней успешно продвигаться. Советы психолога-4

В ряде стран трудоголизм и вовсе считается официальным диагнозом. Так, например, в Японии, если сотрудник не ходит в отпуск, то у руководства компании могут возникнуть определенные проблемы. В Европе 50% сотрудников не используют свой отпуск целиком, продолжая работать даже летом. При этом только треть работодателей хотели бы иметь в своем подчинении фанатично преданных работе сотрудников.   

Карьерная лестница: как по ней успешно продвигаться. Советы психолога-7

Александр Савик, собственник компании:   
В каждой профессии есть определенный набор требований. Сотрудник выбирает работодателя, а работодатель выбирает сотрудника. Но на личные качества стоит обращать внимание: насколько коммуникабельный человек, открыт, субъективно так на первом собеседовании.   

Карьерная лестница: как по ней успешно продвигаться. Советы психолога-10

Прежде чем захватывать компанию или целую бизнес-сферу, прислушайтесь к себе. Ведь повышение в должности несет за собой не только повышение зарплаты, но и груз дополнительной ответственности. Сформулируйте четкую цель, и тогда вас ждет успех.

Татьяна Романовская, психолог:   
Я всегда рекомендую, если возникают такие вопросы, выпишите на одной стороне листа те плюсы, которые несут в себе повышение и те минусы. Увеличение нагрузки, ответственности зачастую не компенсируют, а работать там, где ты не можешь работать, очень часто приводит к различным психическим стрессам.     

Карьерная лестница: как по ней успешно продвигаться. Советы психолога-13

Екатерина трудится в компании уже почти два года. Сегодня она уверенный специалист в своем деле и доросла с менеджера до должности заместителя. В этом ей помогли навыки общения с людьми, помноженные на профессиональное образование. Девушка вспоминает свое первое собеседование.   

Екатерина Зубович, заместитель директора компании:   
Мне было очень страшно, у меня дрожали колени, я не знала, что ответить. Я его, конечно, провалила, не знаю, может быть, мне повезло, может быть нет. 

Карьерная лестница: как по ней успешно продвигаться. Советы психолога-16

Существует миф о том, что выслуга лет влияет на карьерный рост. По факту можно просидеть очень долго на одной позиции, но так и не дождаться повышения. Конечно, на некоторых предприятиях существует политика продвижения по службе за стаж, однако с подобным аргументом можно поспорить.

Александр Савик:   
Меняя должность за должностью, на самом деле, дойдя до должности директора, уже я понимал, что всегда у меня было желание заняться чем-то своим, собственным бизнесом большим или маленьким, не суть важно, просто было такое желание. По итогу, к этому я, наверное, пришел, пройдя вот этот путь менеджера до директора.

Карьерная лестница: как по ней успешно продвигаться. Советы психолога-19

Несколько полезных советов для тех, кто мечтает о карьерном росте: 
1. Чтобы воплотить мечты в реальность – педантично распишите каждый шаг и поставьте себе цель на год.
2. Исключите отвлекающие факторы и каждый день отвечайте себе на вопрос: почему именно вы должны получить эту должность.
3. Ведите себя как лидер, даже если это будет раздражать большинство.
4. Помните, что прямая дорога самая короткая.

Карьерная лестница: как по ней успешно продвигаться. Советы психолога-22

# Психология # общество # Татьяна Романовская # Фотофакт # общество

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