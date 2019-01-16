Карьерная лестница: как по ней успешно продвигаться. Советы психолога

Любой человек, устраиваясь на работу в какую-либо фирму, хочет достичь успехов и подняться по карьерной лестнице. Но как быть, если вы упорно работали в надежде получить повышение, а руководитель предпочел вам вашего сослуживца. Сегодня попытаемся разобраться: от чего зависит карьерный рост и почему не вы получили повышение по службе.

Татьяна Романовская, психолог:

На развитие карьеры влияет такая очень важная штука – мотивация. Способность ставить себе правильные цели и достигать их. Конечно же, рациональный режим, то есть карьера ради карьеры она очень часто приводит к эмоциональному и психическому выгоранию.

В ряде стран трудоголизм и вовсе считается официальным диагнозом. Так, например, в Японии, если сотрудник не ходит в отпуск, то у руководства компании могут возникнуть определенные проблемы. В Европе 50% сотрудников не используют свой отпуск целиком, продолжая работать даже летом. При этом только треть работодателей хотели бы иметь в своем подчинении фанатично преданных работе сотрудников.

Александр Савик, собственник компании:

В каждой профессии есть определенный набор требований. Сотрудник выбирает работодателя, а работодатель выбирает сотрудника. Но на личные качества стоит обращать внимание: насколько коммуникабельный человек, открыт, субъективно так на первом собеседовании.

Прежде чем захватывать компанию или целую бизнес-сферу, прислушайтесь к себе. Ведь повышение в должности несет за собой не только повышение зарплаты, но и груз дополнительной ответственности. Сформулируйте четкую цель, и тогда вас ждет успех. Татьяна Романовская, психолог:

Я всегда рекомендую, если возникают такие вопросы, выпишите на одной стороне листа те плюсы, которые несут в себе повышение и те минусы. Увеличение нагрузки, ответственности зачастую не компенсируют, а работать там, где ты не можешь работать, очень часто приводит к различным психическим стрессам.

Екатерина трудится в компании уже почти два года. Сегодня она уверенный специалист в своем деле и доросла с менеджера до должности заместителя. В этом ей помогли навыки общения с людьми, помноженные на профессиональное образование. Девушка вспоминает свое первое собеседование. Екатерина Зубович, заместитель директора компании:

Мне было очень страшно, у меня дрожали колени, я не знала, что ответить. Я его, конечно, провалила, не знаю, может быть, мне повезло, может быть нет.

Существует миф о том, что выслуга лет влияет на карьерный рост. По факту можно просидеть очень долго на одной позиции, но так и не дождаться повышения. Конечно, на некоторых предприятиях существует политика продвижения по службе за стаж, однако с подобным аргументом можно поспорить. Александр Савик:

Меняя должность за должностью, на самом деле, дойдя до должности директора, уже я понимал, что всегда у меня было желание заняться чем-то своим, собственным бизнесом большим или маленьким, не суть важно, просто было такое желание. По итогу, к этому я, наверное, пришел, пройдя вот этот путь менеджера до директора.