Введение должности врача общей практики «позволило повысить заработную плату»

Насущный вопрос для пациентов поликлиник столицы – перепрофилирование терапевтов на врачей общей практики. Как справляются такие универсальные доктора, мы спросили в программе «Большой город» председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома.

Сергей Малышко, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Введение должностей врачей общей практики и перевод на эти должности в 2018 году проводились в два этапа. Первый этап был с 1 августа, когда к нам пришли врачи-интерны, которые окончили интернатуру и были сразу распределены врачами общей практики. И одновременно к ним присоединились те врачи-терапевты участковые, которые прошли переподготовку 4-месячную по общей врачебной практике. А второй этап был с 1 октября, когда мы дополнительно перевели на должность врача общей практики врачей-терапевтов участковых, которые прошли подготовку в объеме 160 часов в БелМАПО.

Поэтому на 1 января 2019 года у нас было введено в городе 243 должности – это составило 35% от всех участковых служб. На 2019 год у нас поставлены задачи к концу 2019 года достичь 75%.

Стало ли проще врачам и пациентам?

Сергей Малышко:

Задачи, которые мы преследовали, переходя на общую врачебную практику, первое – это уменьшение количества закрепленного населения за врачом-терапевтом, то есть уменьшение нагрузки. Второе – команда, которая должна работать на участке, – это врач общей практики, помощник врача и медицинская сестра. Они должны перераспределить свои обязанности между собой.

И, безусловно, это должно отразиться на качестве обслуживания. Кроме того, это позволило повысить заработную плату.

«На 31 декабря 2019 года участкового врача-терапевта не будет, в принципе, как класса и штатной единицы»