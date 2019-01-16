Порывы ветра до 18 м/с. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 17 января

Новости Беларуси. На 17 января в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра.

Как сообщает Белгидромет, в четверг будет облачно с прояснениями. Временами по всей стране будут идти мокрый снег и дождь (вероятность более 90%). Исключениями являются Брестская область, где днём вероятность осадков 5-10%, и Гомельская область, там аналогичная вероятность осадков ночью.

В тёмное время суток ветер будет юго-западный с порывами до 14 м/с. Днём ветер сменится на западный, по югу республики порывы будут достигать 14 м/с, на всей остальной территории – 15-18м/с.

Ночью в Брестской и Гродненской областях температура воздуха составит -1… +1°C, на остальной части Беларуси воздух остынет до -5… -8°C. Днём по всей республике потеплеет до +1… +3°C.