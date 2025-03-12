Донести правду о Великой Отечественной – учитель истории о музее «Растерзанные души» в Молодечно

Два месяца остается до празднования 80-летия Великой Победы советского народа в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. В мае 2022 года в средней школе № 14 города Молодечно в память об этих страшных событиях был открыт музей-зал памяти «Растерзанные души» жертв памяти и геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – представители музея – учитель истории Дмитрий Янукович и экскурсовод музея, учащаяся школы Мария Найдич. Александра Каштанова, ведущая:

Что представляет из себя музей, который находится в школе?

Дмитрий Янукович, учитель истории СШ №14 г. Молодечно:

Да, он называется «Растерзанные души». Он представляет собой экспозицию, где содержится справочная, аналитическая информация, экспонаты, которые помогали собирать все понемножку: это и родственники, и свидетели тех событий, которые сохранились. Очень активно помогала Минская область, Молодечненская районная прокуратура, чтобы впоследствии мы смогли разместить некоторые экспонаты, копии архивных документов, к которым нам предоставили доступ.

Юлия Самусенко, ведущая:

А кто, помимо учащихся школы, может прийти и посмотреть на экспонаты? Дмитрий Янукович:

Кроме учащихся нашей школы, приходят и учащиеся других учреждений образования, которые приходят в рамках различных проектов, например, «Иди и смотри», гости, которые посещают наши учреждения образования. Мы их также вводим по музею, по «Залу Памяти».

Дмитрий Янукович:

У нас, кроме «Зала Памяти», есть еще и Народный музей памяти воинов-интернационалистов, поэтому в планах мы всегда стараемся познакомить гостей нашего учреждения, учащихся из других школ с нашим музеем, рассказать им о тех страшных годах, которые были на нашей земле.