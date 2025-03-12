Апсайклинг и ручная работа – спросили у минчан, как оставаться в тренде этой весной

Я знаю, что сейчас очень в моде сочетать что-то спортивное, что-то классическое. На мне в основном белорусские дизайнеры: я все-таки за наше качество, за патриотизм.

Прикупила себе к весне нестандартную покупочку. Я думаю, что с джинсами можно сочетать так же, как и с брюками какими-то корсет белорусского дизайнера.

Наверное, спорт-шик – самый удобный вариант. Этот костюм – это наш белорусский бренд.

Я слежу за показами. Винтажные вещи – очень актуально, и можно стилизовать, то есть то, что ты давно носил, с чем-то совершенно современным, актуальным.

Свой образ я составляла сегодня предпочтительно из собственных украшений и собственных изделий. Этот пиджак – это апсайклинг моего собственного бренда. Я покупаю на стоках пиджаки и декорирую их в технике макраме.