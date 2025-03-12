Обмен опытом и знаниями. VII Международный форум молодых управленцев начал работу в Минске. Площадка объединила почти 400 участников – среди них студенты и магистранты белорусских вузов, а также представители научного сообщества. В онлайн-режиме в работу включились и учащиеся ряда российских университетов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Серьезные геополитические изменения требуют новых, более эффективных подходов к управленческой деятельности. Перед руководителями разных уровней сегодня стоит задача сохранить устойчивое развитие страны. Особенно это важно осознать молодому поколению – тем, кто продолжит строить государство. Участники обсудили экономические успехи Беларуси, и деятельность на международной арене, и другие актуальные вопросы сферы управления.

Игорь Бузовский, ректор Академии управления при Президенте Беларуси: Наш форум – это не просто общение, не просто научное выступление, доклады. Это демонстрация определенных успешных сегодня управленцев. Наша задача – поддержать их, направить в конструктивное русло для того, чтобы эта энергетика молодая помогла Республике Беларусь в перспективе еще новые позиции завоевать на международной арене как государству с особым путем развития.

Артем Борисенко, студент БГУ:

Руководитель должен быть уверенным в себе, уверенным в своих решениях, быть готовым принимать ответственность, потому что любая руководящая должность в любом случае сопряжена с ответственностью. И ответственность за свои решения, поступки – важно иметь возможность нести, иметь личные качества, которые позволят реализовать свою волю, идеи, проекты.

Вместе с молодежью на площадке работают приглашенные эксперты, опытные и состоявшиеся руководители. Такой обмен мнениями нацелен на поиск новых форм и стратегий управленческой работы.