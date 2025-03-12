Марков: с помощью интернета нас пытаются сделать примитивными, а с книгой нами будет сложнее манипулировать

32-й по счету форум в 2025 году объединяет более 500 экспонатов из 21 страны, в том числе это Объединенные Арабские Эмираты, Куба. Особое внимание – странам-участницам Евразийского экономического союза. Каждый день выставки посвящен одной из стран: 12 марта – Казахстану, 13-го – Кыргызстану, 14-го – России, 15 марта – Беларуси, а 16-го – Армении. Гости смогут познакомиться с литературными и культурными традициями этих государств.

Марат Марков, министр информации Беларуси:

У нас Президент обозначил, что неважно, на каких носителях будут читать классику – Тургенева, Гоголя, Колоса или Купалу – на электронных носителях либо бумажных. Главное, чтобы это читали. Но нам очень важно, мы сегодня прекрасно понимаем, что с помощью интернета нас пытаются сделать примитивными. С помощью книги мы будем мудрее, и тогда нашим мировоззрением манипулировать будет гораздо сложнее. Вот это ключевая мысль. Поэтому я и хочу, чтобы вот именно книга становилась основой, чтобы она сохранялась в истории, чтобы у каждого человека дома была домашняя библиотека. Как раньше мы гордились, что все полки или все шкафы в доме забиты книгами. Это была ценность. Почему мы эту ценность утратили? Наверное, во многом потому, что нам навязали такую философию. Очень хочется, чтобы эта ценность вернулась.

Форум продлится пять дней. Для удобства посетителей в дни проведения выставки в Минске работает временный автобусный маршрут № 935.