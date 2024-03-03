Дома за одну базовую. Проблемы оформления и издержки: с какими трудностями сталкиваются владельцы?

На неделе в Беларуси объявили результаты строительной амнистии. Речь об указе Президента, согласно которому местные власти могут принять в эксплуатацию жилье без получения разрешений, без разработки проектной документации и приемки. В итоге в 2023 году в упрощенном порядке приняли более 10 тысяч домов. Общая площадь таких объектов составила более 40 % от ввода всего индивидуального жилья, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Тенденция, безусловно, хорошая. Ведь белорусы раньше и правда много времени и сил да и денег тратили на то, чтобы собрать документы на строительство. Ну а вся эта волокита, хождение по кабинетам никому лишнего удовольствия не доставляла. На это даже Президент обратил внимание во время посещения Новой Околицы, где возводили образцово-показательный жилой район. Глава государства давал поручения по этой теме. Давайте освежим в памяти.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Строительство жилья без бюрократии и волокиты. Подробности. Президент много раз говорил о том, что деревню нельзя забывать, и лучший способ вернуть туда жизнь – дать людям землю, возможность построить собственный дом, чтобы они понимали, что это свое, родное. Тогда и отношение к малой родине будет соответствующим. Для этого дали древесину по льготным ценам, объявили ту самую строительную амнистию и распродажу заброшенных домов. Покупай за базовую и живи.

Такие фазенды вызывают ажиотаж. Кому не хочется получить добротный надел, считай, даром. Согласитесь, звучит заманчиво. Но так ли все на практике? Этим вопросом на неделе задалась Анна Корольчук и встретилась со счастливыми и не очень владельцами недвижимости на селе, которая изначально хоть и стоила копейки, но в итоге потребовала вложений намного больше. И речь не только о деньгах.

Гомельчанка Светлана Жировская о своем небольшом земельном наделе мечтала давно. Загородное жилье должно было стать подарком по случаю выхода на пенсию. Складывалось все. Нашелся свободный участок в получасе езды от Гомеля. А решающим аргументом стал 116-й указ. Домик в деревне достался Жировским с большим дисконтом – всего за одну базовую. Однако сельская жизнь для хозяев постоянно откладывалась. Планы банально разрушались из-за бюрократических проволочек. Долго не удавалось оформить документы.





Светлана Жировская, жительница Гомеля:

Мы к этому шли трудно! Где-то года два у нас продолжалось вот это оформление земли. Искали наследников, потом было письмо из налоговой. Они не претендовали на этот участок. И еще ковид был – это была ситуация непростая. Но через все трудности мы прошли, как и нужно было.





Указ, принятый в 2021 году, определенно дал импульс развитию сельской местности. Инструмент к возрождению белорусской глубинки. Он позволил местной власти продавать ветхие и брошенные дома новым владельцам. И такая опция должна быть максимально доступной для каждого. Однако интерес к пустующим участкам иногда спотыкается о препятствия. Пенсионерке Людмиле Кокошкиной заброшенный домик в Бобровичах обошелся в минимальную сумму – 37 рублей. Правда, пришлось оплатить дополнительные расходы за аукционы и документы.

Заплатила за объявление. Потом землеустроители приехали, все это измерили. Приехали БТИ, обмерили мой домик. Все это обошлось где-то в рублей 500.

Достаточно решения суда! Как упростили регистрацию заброшенных домов? Упрощенный порядок работы с пустующими домами развязал руки местной власти. Основная нагрузка при этом легла на председателей сельисполкомов. Именно они разыскивают наследников заброшенных владений. Если в течение трех лет никто не заявляет о своих правах либо не желает ухаживать за участком, на место вызывают районную комиссию, которая признает дом пустующим и оценивает его износ. В сельсовете собирают документы в суд, где принимают решение о переходе объекта в коммунальную собственность. Его готовят к продаже и вносят в единый реестр, чтобы карта района преображалась. Но и тут не все гладко.





Тарас Кривусев, начальник отдела Комитета государственного контроля Гомельской области:

Комитетом госконтроля установлено, что в ряде районов области работа с пустующими домами проводилась не на должном уровне. Из 5 000 имеющихся в регионе пустующих домов в реестр было включено менее половины. При этом около трети домов даже не было обследовано районными комиссиями. По предложению Комитета облисполкомами и райисполкомами принимаются меры по исправлению ситуации. К примеру, выявленные в Гомельском районе на территории Долголесского сельсовета пять заброшенных домов уже обследованы и включены в реестр.