20 тысяч человек из разных уголков планеты собрались в Сочи! Каким был 3-й день фестиваля молодёжи?

Когда западные вершители далеко не мира преследуют цели разъединения и вражды, молодые люди со всей планеты сопротивляются такой философии. И Всемирный фестиваль молодежи, который в эти дни проходит в Сочи, – тому подтверждение. 20 тысяч представителей из 188 стран мира собрались, чтобы доказать: для молодых нет границ и разделительных линий.

Белорусская делегация одна из самых представительных, в ее составе 630 белорусов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мастер-классы, дискуссии, концерты и ток-шоу – на протяжении фестивальных дней запланирована насыщенная программа. А такой глобальный фест – повод не только на других посмотреть, но и себя показать, то есть разрушить созданные политизированные стереотипы о Беларуси.

К слову, ключевая задача ВМФ-24 – как раз показать молодежи разных стран свой опыт, заинтересовать, обменяться и в дальнейшем продолжать контакты уже между конкретными молодежными организациями. Ведь неформальные связи не хуже дипломатии. В Сочи работает Дарья Седун, которая поделится подробностями форума. Дарья Седун, корреспондент:

Праздник дружбы в Сочи продолжается. Главная тема третьего дня – многонациональное единство. Кстати, его на площадках фестиваля хоть отбавляй. Национальное разнообразие фестиваля действительно поражает. И даже языковой барьер, оказывается, совсем не проблема. Те, кто хочет слушать и слышать, понимают друг друга и без слов.

Милан Тимофеев, участник Всемирного фестиваля молодежи:

Россия может предоставить огромный багаж опыта, который нам очень понадобится. Мы хотим начать не с этих старых, заезженных мотивов, а по-новому, по-свежему, с удовольствием. Белорусы – это самые дружелюбные люди на этой площадке. Нас узнают везде, потому что мы здороваемся абсолютно со всеми: с обслуживающим персоналом, с волонтерами. Самые контактные, самые веселые, самые заряженные – это белорусы.

Но Всемирный фестиваль сегодня – это не только площадка для общения. Это еще и место, где парни и девушки со всех уголков земли могут вместе подумать над решением глобальных проблем и заняться разработкой новых перспективных проектов.

Дарья Седун:

Прямо сейчас за моей спиной находится сердце фестиваля – Международный аэропорт ВФМ. Сюда стекаются тысячи ребят, это все участники фестиваля. Среди них, конечно, и белорусы, я немного отстала от нашей делегации, они уже заняли лучшие места в лекториях, побежала догонять.