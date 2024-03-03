Фруктово-ягодные новинки! Какие сорта вывели белорусские селекционеры?

Новости Беларуси. Тем, кто хочет обзавестись личными сотками, надо бы поспешить. Земля не терпит простоя. А весна – время для активных аграрных манипуляций. Во многих хозяйствах Беларуси уже начались полевые работы. В 2024 году приступили раньше обычного из-за аномально теплой погоды, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Традиционно первой начинает полевые работы Брестская область. Нынешний сезон не стал исключением. В четырех районах уже начали сев овса. Более 2 тысяч гектаров трав посеяли в южных районах Минской области. Одновременно разворачиваются и другие работы. Идет подкормка многолетних трав и озимых культур. А вот в Гомельской области посевная пока откладывается, как и в Гродненской. Из-за дождей пока не было возможности выехать в поля. Весенне-полевые работы стартовали в Могилевской области. В Витебском регионе этот этап всегда начинается позже из-за климатических особенностей. Самое время проинспектировать свои хозяйства и садоводам. Как любителям, так и профессионалам. Несмотря на то, что белорусы – любители фруктов, вспомните те же яблоки и как мы ищем именно свои среди импортных аналогов, площадь садов ежегодно сокращается. Если в 2010-м она составляла больше 40 тысяч гектаров, то в начале 2022 года – только 27 тысяч. Снижается и продуктивность садов. Понятно, что наш климат накладывает определенный отпечаток. В той же Польше погода позволяет намного больше. Но наши ученые не побоялись вступить в спор с природой и работают над созданием сортов, которым придется по душе белорусский климат. И речь не только о яблоках. О фруктово-ягодных новинках расскажет Арина Верховцева.

Теперь и свой фундук нам по зубам. Теплая зима и ранний приход весны. На этих деревьях уже появились первые почки. Фундук в нашей стране зацветает раньше всех.

Сергей Ярмолич, заведующий отделом селекции плодовых культур Института плодоводства НАН Беларуси:

В этом мешочке изолируем женские цветки, которые в последствии будут опылены мужскими. В процессе оплодотворения, если все хорошо, удачно произойдет, появятся орешки, которые мы потом высеем в школу сеянцев, вырастут сеянцы селекционные. Выращивать крепкий орешек в Институте плодоводства начали 6 лет назад и уже могут похвастаться результатами. Селекционеры вывели три сорта белорусского фундука – «Лал», «Яшма» и «Аркадий».

Сергей Ярмолич:

Тонкая скорлупа и большое ядро. Это основные признаки, по которым работают наши селекционеры. И, конечно, не снимаем с учета то, что должен быть высокозимостойкий и устойчивый к заболеваниям. Конкурирует с импортными, тоже округлой формы, по вкусу не отличается от импортных сортов.

Ореховые культуры одни из сложнейших в размножении. Поэтому выращивают их в пробирках. В такой среде растения полностью защищены от болезней.

Наталья Кухарчик, заведующая отделом биотехнологии Института плодоводства НАН Беларуси:

Небольшие экспланты несколько подросшие. От миллиметра до нескольких миллиметров. Выделяется это все под микроскопом и высаживается на определенные питательные среды, после чего растения растут. И в культуре in vitro имеют определенные коэффициенты размножения в зависимости от того, какая культура, какие среды мы сделаем. Иногда из одного растения через месяц можно получить 10 и больше растений. В одной пробирочке мы посадили одно растение, через месяц из него может получиться 10 маленьких растений.

Арина Верховская, корреспондент:

В лаборатории выращивают не только привычные яблони, груши, малину, землянику, но и нетипичные для наших широт культуры. Например, актинидия. Все мы знаем ее плоды как киви. Нашим селекционерам удалось вывести сорта, которые устойчивы к белорусским зимам. Плоды немного меньше магазинных, но не уступают по вкусу и витаминному составу импортным сортам. Несмотря на свое южное происхождение, актинидия завоевывает все большую популярность у белорусских садоводов. Растения успешно зимуют в наших широтах, при этом плоды такие же сочные, словно выросли под палящим солнцем тропиков.