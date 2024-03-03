Достаточно решения суда! Как упростили регистрацию заброшенных домов?

На неделе в Беларуси объявили результаты строительной амнистии. Речь об указе Президента, согласно которому местные власти могут принять в эксплуатацию жилье без получения разрешений, без разработки проектной документации и приемки.

Дома за одну базовую. Проблемы оформления и издержки: с какими трудностями сталкиваются владельцы?

В итоге в 2023 году в упрощенном порядке приняли более 10 тысяч домов. Общая площадь таких объектов составила более 40 % от ввода всего индивидуального жилья, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.