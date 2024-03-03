Достаточно решения суда! Как упростили регистрацию заброшенных домов?
На неделе в Беларуси объявили результаты строительной амнистии. Речь об указе Президента, согласно которому местные власти могут принять в эксплуатацию жилье без получения разрешений, без разработки проектной документации и приемки.
Дома за одну базовую. Проблемы оформления и издержки: с какими трудностями сталкиваются владельцы?
В итоге в 2023 году в упрощенном порядке приняли более 10 тысяч домов. Общая площадь таких объектов составила более 40 % от ввода всего индивидуального жилья, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Совершая такого рода покупку, нужно сразу реально оценивать свои силы. Отхватив фазенду за бесценок, в нее придется капитально вложиться. Не только материально, но и морально. А многие заброшенки напрочь лишены документов на участок и на постройки. Но чтобы процесс шел быстрее, процедуру согласования проекта реконструкции и регистрации дома попытались упростить.
Инна Сорока, ведущий регистратор Гомельского агентства по государственной регистрации и земельному кадастру:
Для продажи жилого дома в сельской местности, если этот дом был построен до 8 мая 2003 года, не требуется оформление правоудостоверяющих документов на продавца. Достаточно, чтобы сведения о таком доме содержались в хозяйственной книге сельского совета. Раньше в отношении пустующих домов необходимо было исполкому, к которому такой дом переходит, оформить свои права. В настоящее время этого можно не делать. Достаточно решения суда – и без регистрации производить отчуждение.