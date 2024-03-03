Людмила Гладкая про Донбасс и 2020-й: я понимала, что это моя страна и я должна делать, что могу

Людмила Гладкая – абсолютный рекордсмен по поездкам на Донбасс среди белорусских журналистов. В чем задача таких мероприятий? Что спрашивают жители ДНР? О чем думают бойцы? И кто качал страну в 2020-м? Ответы в проекте «МЫ!» Григория Азаренка.

Григорий Азаренок, СТВ:

Типичный набор современного журналиста: на зиму, на лето… Вот здесь у нас на войну. Сегодня мы расскажем вам про Людмилу Гладкую. Думаю, в представлении она не нуждается. «Просто информационный повод. Пролистали картинки, ну, извините, и пошли дальше» Григорий Азаренок:

Ты абсолютный рекордсмен по поездкам среди белорусских журналистов на Донбасс. Вот как ты считаешь, твоя миссия – рассказывать нашим людям, которые живут в мире в тепле, в благополучии, что не везде так, и что вот этот мир и тепло, и благополучие можно легко потерять? Как ты считаешь, твоя миссия исполнена или это нужно делать постоянно?

Людмила Гладкая, специальный корреспондент издательского дома «СБ. Беларусь сегодня»:

Я бы очень хотела, чтобы нам не приходилось с тобой ставить как белорусским журналистам, которые никогда не видели, слава богу, войны, здесь выросли, в спокойной стране в мирное время благодаря той системе, которая у нас выстроена, не хотелось бы ставить такие рекорды. Все-таки хотелось бы, чтобы и там был мир, и здесь был мир, и украинский народ, и российский, русский народ, да и белорусский народ, чтобы все жили в мире, как это было, в общем-то, и раньше. Зачем ездить? Ну, конечно, нужно людям это все рассказывать и показывать. Я просто вижу по реакции наших людей, которые вот даже мы с тобой были 24-го, в годовщину, пригласило российское посольство в Минске принять участие в этом мероприятии. Были наши белорусы, и я вижу по реакции людей, одно дело – листать где-то в Telegram-каналах, где-то это далеко. Мы уже привыкли к этому: убило там людей – ну, как-то оно так вот проходит мимо нас. Григорий Азаренок:

Обстрел – это уже информационная как авария, например? Людмила Гладкая:

Просто информационный повод. Пролистали картинки, ну, извините, посмотрели и пошли дальше. А здесь другое дело, когда приезжает свой человек, белорус, свой земляк, он, условно, был вчера там, и вот он транслирует, показывает, даже не говорит, а просто показывает, а говорят люди из Донбасса о том, как это плохо. И бабушки в подвалах, и дети, и мальчик без ног, который, я вообще не представляю... Десять лет, ребенок, нет ног, вот как его жизнь будет дальше складываться? Может быть, он хотел стать профессором, доктором, может быть, учителем хотел стать, может быть, хотел связать свою жизнь с военной специальностью. Но все, у него этот выбор отняли. «Ну, как там ваш Батька?» Григорий Азаренок:

Когда люди узнают, что ты из Беларуси, они же сразу говорят: ну как там ваш Батька? Расскажи об этой истории.

Людмила Гладкая:

У меня спрашивают постоянно об этом. Например, мы объезжали храмы, которые вдоль линии фронта находятся, там люди и сейчас прячутся от обстрелов – дети, взрослые, старики. И вот первое, что спросила у меня бабушка, которая провела показать, как они живут в одном из подвалов храма. Она говорит: ну, как там ваш Батька? Я говорю, нормально: управляет, руководит. Она говорит: вы передайте ему там, чтобы как-то держал мир. Я говорю: весь? Она так улыбнулась и говорит: да зачем нам весь, хотя бы вот наш регион. И так действительно везде. На полигоне, когда ребята штурмового подразделения, которым идти на штурм, а это значит, что большинство из них не вернется, они понимают, что они идут на смерть через неделю, через две, как закончат свое обучение. И они сидят, поют тебе песню «Катюша». Они говорят, что Батька ваш красавец, молодец. Потому что белорусы единственные, кто в мире не сошли с ума. То есть никто не говорил: приезжайте сюда, берите в руки оружие. То есть они понимают: ребята, держитесь от этого подальше. Война – это плохо, не берите в руки оружие. И люди также понимают, что мы же Союзное государство охраняем. Наши ребята сутками просто, круглосуточно, уже сколько месяцев подряд они вдоль линии границы в информационном поле. Тут все силовые структуры, Вооруженные Силы Беларуси в том числе как раз-таки вот защищают границу Союзного государства. А если они уйдут, кто будет здесь? Григорий Азаренок:

Что такое война? Война – это выбор для каждого человека. Ты с кем? Ты где? Ты что? Были такие стихи, неважно, воин, рабочий, поэт, у всех свое место в истории, лишь предателям места там нет. Вот к нам вот этот выбор и, можно сказать, эта война пришла в 2020 году, когда нашу страну попытались у нас украсть, уничтожить, превратить в то, что мы видим сейчас у тебя на экране. Почему ты выбрала путь активного сопротивления этому нападению, этой войне? Могла бы, девочка все-таки, сидела бы в редакции, анонимно писала бы что-нибудь. Нет, ты пошла в кучу, в толпу. В тебя швыряли камни какие-то. На тебя постоянно нападали эти сумасшедшие. «Смотрите: протесты управляемые, они координируются, а вот им платят деньги – все это было важно показать людям»