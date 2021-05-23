Дома могли быть пожилая мать и маленький ребёнок. История девушки-офицера, которой запенили дверь в квартиру

Новости Беларуси. На неделе мы ежедневно обращались к теме безопасности. А иначе никак: и время, и положение, и ситуация в регионе обязывают, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Из заметных событий недели – подписание двух важнейших законов, которые тоже будут работать на безопасность в стране. Евгений Пустовой, корреспондент:

Президент Лукашенко – это подарок истории, лидер одним словом. Чтобы защитить тех, кто радеет за страну, принят ряд новых мер. Ну с большого – это изменения и уточнения. Например, на госзащиту имеют право все государевы люди: журналисты, чиновники, силовики, судьи, учителя, депутаты и их близкие. Вот сейчас некоторые негодуют: мол, как ОМОН-то опекают. ОМОН за себя сам постоит. Я сейчас вас познакомлю, кого прежде всего будет охранять закон.

Вот такие послания от поборников неверагоднай демократии получали многие из нас за свою политическую позицию. Татьяне Обозной, пресс-офицеру, писали и похуже и пострашнее. Моральные принципы ябатьки не позволяют показывать это в эфире. А вот одному из змагаров совесть позволила запенить входные двери квартиры хрупкой девушки, пусть и в погонах.

Татьяна Обозная, инспектор информации и общественных связей Центрального РУВД Минска:

Были требования прекратить свою служебную деятельность, также под угрозами физической расправы, ну и очень много других неприятных, конечно, сообщений. Неприятных для меня, для членов моей семьи. Зашла в домовой чат и увидела, что дверь в мою квартиру запенена монтажной пеной.

Кроме того, был запенен монтажной пеной мой почтовый ящик, на него была нанесена оскорбительная надпись. Естественно, я очень распереживалась, потому что на тот момент в квартире могла находиться моя пожилая мать, также малыш с очень тяжелым заболеванием, которым в любой момент могла понадобиться медицинская помощь. И я прекрасно понимала, что эта медицинская помощь могла не быть им оказана, так как дверь полностью заблокирована.

То, что сейчас и мы, и наши близкие будем под защитой на самом высоком уровне, вселяет в нас уверенность в завтрашнем дне и мотивирует нас еще более достойно трудиться на благо нашей родной и прекрасной отчизны.