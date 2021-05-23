Дома могли быть пожилая мать и маленький ребёнок. История девушки-офицера, которой запенили дверь в квартиру
Новости Беларуси. На неделе мы ежедневно обращались к теме безопасности. А иначе никак: и время, и положение, и ситуация в регионе обязывают, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Из заметных событий недели – подписание двух важнейших законов, которые тоже будут работать на безопасность в стране.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Президент Лукашенко – это подарок истории, лидер одним словом. Чтобы защитить тех, кто радеет за страну, принят ряд новых мер. Ну с большого – это изменения и уточнения. Например, на госзащиту имеют право все государевы люди: журналисты, чиновники, силовики, судьи, учителя, депутаты и их близкие. Вот сейчас некоторые негодуют: мол, как ОМОН-то опекают. ОМОН за себя сам постоит. Я сейчас вас познакомлю, кого прежде всего будет охранять закон.
Вот такие послания от поборников неверагоднай демократии получали многие из нас за свою политическую позицию. Татьяне Обозной, пресс-офицеру, писали и похуже и пострашнее. Моральные принципы ябатьки не позволяют показывать это в эфире. А вот одному из змагаров совесть позволила запенить входные двери квартиры хрупкой девушки, пусть и в погонах.
Татьяна Обозная, инспектор информации и общественных связей Центрального РУВД Минска:
Были требования прекратить свою служебную деятельность, также под угрозами физической расправы, ну и очень много других неприятных, конечно, сообщений. Неприятных для меня, для членов моей семьи. Зашла в домовой чат и увидела, что дверь в мою квартиру запенена монтажной пеной.
Кроме того, был запенен монтажной пеной мой почтовый ящик, на него была нанесена оскорбительная надпись. Естественно, я очень распереживалась, потому что на тот момент в квартире могла находиться моя пожилая мать, также малыш с очень тяжелым заболеванием, которым в любой момент могла понадобиться медицинская помощь. И я прекрасно понимала, что эта медицинская помощь могла не быть им оказана, так как дверь полностью заблокирована.
То, что сейчас и мы, и наши близкие будем под защитой на самом высоком уровне, вселяет в нас уверенность в завтрашнем дне и мотивирует нас еще более достойно трудиться на благо нашей родной и прекрасной отчизны.
Евгений Пустовой:
Татьяна 10 лет в органах. Не из ОМОНа. Служила в паспортном столе, в ИДН, теперь в пресс-службе. Именно на беззащитных девушек и женщин мятежники изрыгали свою ненависть. Угрозы, оскорбления, граций в погонах караулили даже пьяные компании. А потом вы будете говорить, что Пустовой с Азаренком разжигают социальную ненависть. В зеркало посмотрите. И перечитайте свои послания нам. Многие уже сейчас за экстремизм бы сели. Но мы ж ябатьки. Победители умеют прощать.
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