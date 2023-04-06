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Учитывается опыт СВО. Беларусь и Россия развивают единую систему военной безопасности

06 апреля 2023 14:06
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Региональная группировка войск Беларуси и России сегодня является надежным оборонительным щитом Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учитывается опыт СВО. Беларусь и Россия развивают единую систему военной безопасности-1

Подготовка этих военнослужащих ключевая задача, поставленная главнокомандующим вооруженными силами. Контроль за выполнением ведется лично Президентом. Бойцов группировки обучают более полутысячи белорусских инструкторов. В основе тренировок – владение большинством видов вооружения, ведение боевых действий на любой местности с использованием беспилотников и других современных образцов вооружения. Программа обучения учитывает опыт проведения СВО.

Учитывается опыт СВО. Беларусь и Россия развивают единую систему военной безопасности-4

Александр Бас, начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных сил Беларуси:
Система подготовки на территории Республики Беларусь работает как часы. Взаимодействие отлажено как на уровне центров принятия решений, так и на уровне бойцов. Должен заверить вас, что военнослужащие, подразделения, воинские части, соединения готовы к выполнению задач в случае развязывания агрессии против Союзного государства.

Учитывается опыт СВО. Беларусь и Россия развивают единую систему военной безопасности-7

Подготовка военнослужащих региональной группировки войск ведется сразу на нескольких наших полигонах. О том, что Беларусь – миролюбивая страна, еще раз подчеркнул Президент Беларуси во время обращения к народу и парламенту. И задача сохранить мир на нашей земле чего бы это ни стоило решается в том числе за счет региональной группировки войск.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Бас # Фотофакт

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