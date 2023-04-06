Учитывается опыт СВО. Беларусь и Россия развивают единую систему военной безопасности

Региональная группировка войск Беларуси и России сегодня является надежным оборонительным щитом Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подготовка этих военнослужащих ключевая задача, поставленная главнокомандующим вооруженными силами. Контроль за выполнением ведется лично Президентом. Бойцов группировки обучают более полутысячи белорусских инструкторов. В основе тренировок – владение большинством видов вооружения, ведение боевых действий на любой местности с использованием беспилотников и других современных образцов вооружения. Программа обучения учитывает опыт проведения СВО.

Александр Бас, начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных сил Беларуси:

Система подготовки на территории Республики Беларусь работает как часы. Взаимодействие отлажено как на уровне центров принятия решений, так и на уровне бойцов. Должен заверить вас, что военнослужащие, подразделения, воинские части, соединения готовы к выполнению задач в случае развязывания агрессии против Союзного государства.