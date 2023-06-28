«Это самая главная для меня страна». Почему переселенцы стремятся получить белорусское гражданство?

Новости Беларуси. Больше 400 иностранцев из 20 стран желают получить белорусский паспорт. В Минске прошло выездное заседание комиссии по вопросам гражданства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди тех, кто сегодня обратился в комиссию – семья из Украины. Вместе с родителями и младший сын Михаил. В нашей стране семья Щербань живет с 2014 года. Первоначально оказались в столице, а после переехали в Клецкий район. Считают, что белорусское гражданство значительно облегчит их проживание в нашей стране.

Богдан Щербань, переселенец из Украины:

Купили свой дом, переехали в Заостровечье Клецкого района. Я стал работать по профессии педагогом-психологом. И жена тоже устроилась учителем английского языка. С тех пор там живем и работаем. Растим четверых детей.

Евгения Щербань, переселенка из Украины:

Жизнь начала складываться. Мы всегда мечтали иметь свой дом. Купили старую развалюшку, а теперь с каждым годом не можем на нее налюбоваться. Это превратилось в наш творческий проект.

Ольга Чирун, переселенка из Молдовы:

Я родилась в Молдавии, приехала в Беларусь из Германии. В Германии познакомилась со своим супругом, он гражданин Беларуси. На моей родине я родилась, это моя родная страна, а Беларусь сейчас, по сути, на первом месте в моей жизни. Это самая главная для меня страна. Поэтому я их не сравниваю, я их люблю каждую по-своему.

Надо сказать, что комиссия по вопросам гражданства в последние годы как никогда работает активно. В подтверждение тому – за последние почти пять лет состоялось 22 заседания, по итогам которых на рассмотрение Президенту предложено свыше 10 тысяч ходатайств. Исходя из этих документов, почти 6700 человек изъявили желание получить белорусский паспорт. И это не только граждане постсоветских стран, но и США, Канады, Швеции, Индии и не только.

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Большое количество заявителей – это граждане Украины. Вы помните «Большой разговор» у Президента в 2021-м году. Так вот тоже уникальная статистика в этом смысле может служить подтверждением того, что мы нацелены на активный прием в гражданство граждан Украины. В частности, с «Большого разговорам, только по решению главы государства, гражданами Республики Беларусь стало более 3000 украинцев. Конечно, приблизительно такая же, может, даже большая статистика относится к решениям, принятым Министерством внутренних дел.