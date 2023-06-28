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«Помнить всех и всегда». Республиканская акция «Дорогами мужества и стойкости: равнение на героев»‎ в Гродно

28 июня 2023 20:19
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Новости Беларуси. Республиканская акция «Дорогами мужества и стойкости: равнение на героев»‎ объединила регионы. В областных центрах в эти дни проходят патриотические диалоговые площадки. Участники вспоминают Героев Советского Союза, ветеранов Великой Отечественной войны, партизанов – всех тех, кто внес огромный вклад в победу и восстановление страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Помнить всех и всегда». Республиканская акция «Дорогами мужества и стойкости: равнение на героев»‎ в Гродно-1

Так, в 39-й школе Гродно 28 июня открыли мемориальную доску в честь Ивана Лебедева. Учреждение образования носит имя легендарного фронтовика. Иван Данилович отличился в боях за Днепр. За что был награжден орденами Отечественной войны. Освобождал Украину, Болгарию, Югославию, Венгрию.

А победу встретил в Австрии. Неслучайно именно он в 45 году нес штандарт 3-го Украинского фронта на Параде Победы в Москве. Почетного гражданина Гродно Ивана Лебедева помнят и сегодня.

«Помнить всех и всегда». Республиканская акция «Дорогами мужества и стойкости: равнение на героев»‎ в Гродно-4

Ольга Чигирь, ученица средней школы № 39 имени И. Д. Лебедева Гродно:
Мы чтим и помним память о великом герое, о герое Советского Союза Иване Даниловиче Лебедеве. Он сделал много для нашей страны, защищал нашу Родину, наше сегодняшнее мирное небо над головой. И я считаю, что этот человек, его стоит называть великим.

«Помнить всех и всегда». Республиканская акция «Дорогами мужества и стойкости: равнение на героев»‎ в Гродно-7

Ирина Степаненко, председатель Гродненской областной организации Белорусского союза женщин:
В нашем проекте есть очень удивительный слоган, его разрабатывали наши женщины: «Помнить всех и всегда». Я помню, и я думаю, что наше молодое поколение тоже будет помнить.

«Помнить всех и всегда». Республиканская акция «Дорогами мужества и стойкости: равнение на героев»‎ в Гродно-10

Сегодня к могиле героя Советского Союза Ивана Лебедева легли живые цветы. К слову, патриотическая акция впервые стартовала в июне 2022 года и уже успела стать традиционной. Ее цель – чтобы в Беларуси своих героев знал и помнил каждый.

# Великая Отечественная война # общество # Ирина Степаненко # Новости Гродно и Гродненской области

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