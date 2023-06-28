«Помнить всех и всегда». Республиканская акция «Дорогами мужества и стойкости: равнение на героев»‎ в Гродно

Новости Беларуси. Республиканская акция «Дорогами мужества и стойкости: равнение на героев»‎ объединила регионы. В областных центрах в эти дни проходят патриотические диалоговые площадки. Участники вспоминают Героев Советского Союза, ветеранов Великой Отечественной войны, партизанов – всех тех, кто внес огромный вклад в победу и восстановление страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в 39-й школе Гродно 28 июня открыли мемориальную доску в честь Ивана Лебедева. Учреждение образования носит имя легендарного фронтовика. Иван Данилович отличился в боях за Днепр. За что был награжден орденами Отечественной войны. Освобождал Украину, Болгарию, Югославию, Венгрию.

А победу встретил в Австрии. Неслучайно именно он в 45 году нес штандарт 3-го Украинского фронта на Параде Победы в Москве. Почетного гражданина Гродно Ивана Лебедева помнят и сегодня.