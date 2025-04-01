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120 тыс. самовольно занятых участков выявлено в Минской области

01 апреля 2025 14:07
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Выявить, а далее помочь узаконить. В Минской области используют механизм земельной амнистии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

120 тыс. самовольно занятых участков выявлено в Минской области-2

В ходе мониторинга выявлено порядка 120 тысяч самовольно занятых гражданами участков. Земельная амнистия предусматривает оформление таких участков до 1 января 2028 года. Работа впереди большая, но поможет сократить количество обращений, споров с соседями. Если границы земельных участков узаконить, то вопросы просто исчезнут.

120 тыс. самовольно занятых участков выявлено в Минской области-4

Наталья Якубицкая, председатель Минского областного Совета депутатов:
Это важнейший вопрос. И местные органы власти проводят огромный пласт работы, чтобы сегодня юридически оформить те земельные участки, которые самовольно были заняты нашими гражданами. Люди должны понимать также, что это их гарантии, это возможность передачи в наследство своего имущества и своей земли. 

В 2022 году вступил в силу обновленный Кодекс о земле. После этого была проведена инвентаризация земельных участков и сверка фактически занятых границ с юридическими.

# Государственная политика # Наталья Якубицкая

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