Германия начала развёртывание постоянной бригады Бундесвера в Литве

Германия начала развертывание постоянной бригады своей армии в Литве. 45-я бронетанковая бригада Бундесвера была официально введена в строй во время церемонии под Вильнюсом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СМИ отмечают, что это первый случай со времен Второй мировой войны, когда немецкие войска будут размещены за пределами страны на долгосрочной основе. Новая структура станет ключевым элементом так называемой литовской бригады – военного контингента, который будет базироваться в стране в рамках расширенного присутствия НАТО.

Полноценно соединение будет развернуто к 2027 году. Ожидается, что его численность составит 5 тысяч военных. В перспективе бригада будет базироваться на полигоне Руднинкай около белорусской границы. До этого войска будут действовать на временных литовских базах.