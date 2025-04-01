Песков прокомментировал угрозы Трампа ввести пошлины на нефть РФ

Представитель Кремля заявил, что Москва поддерживает контакты с США по урегулированию конфликта в Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Так он ответил на слова лидера Америки Дональда Трампа о том, что он готов ввести вторичные пошлины на российскую нефть, если не будет продвижения в мирных переговорах.