Песков прокомментировал угрозы Трампа ввести пошлины на нефть РФ

Представитель Кремля заявил, что Москва поддерживает контакты с США по урегулированию конфликта в Украине. Об этом пишет РИА Новости.
Так он ответил на слова лидера Америки Дональда Трампа о том, что он готов ввести вторичные пошлины на российскую нефть, если не будет продвижения в мирных переговорах.
Он подчеркнул сложность темы обсуждения и необходимость приложения дополнительных усилий для диалога.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в случае отсутствия прогресса на выборах готов ввести вторичные таможенные пошлины на российскую нефть, но позже пояснил, что не хочет прибегать к таким мерам.