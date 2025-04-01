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Песков прокомментировал угрозы Трампа ввести пошлины на нефть РФ

01 апреля 2025 14:10
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Представитель Кремля заявил, что Москва поддерживает контакты с США по урегулированию конфликта в Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Так он ответил на слова лидера Америки Дональда Трампа о том, что он готов ввести вторичные пошлины на российскую нефть, если не будет продвижения в мирных переговорах.

Песков прокомментировал угрозы Трампа ввести пошлины на нефть РФ-1

Фото: kremiln.ru

Он подчеркнул сложность темы обсуждения и необходимость приложения дополнительных усилий для диалога.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в случае отсутствия прогресса на выборах готов ввести вторичные таможенные пошлины на российскую нефть, но позже пояснил, что не хочет прибегать к таким мерам.

# Международная политика # Дмитрий Песков

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