Конституционный суд Республики Корея 4 апреля объявит вердикт по импичменту президенту

Конституционный суд Республики Корея на днях обнародует решение по делу об импичменте президента Юн Сок Еля. Оно будет вынесено спустя почти 4 месяца, как парламент заявил о недоверии к главе государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутаты обвинили политика в нарушении Конституции. Поводом стало кратковременное введение военного положения 3 декабря. Во время судебного разбирательства южнокорейскому лидеру вменяли в вину отправку военных в здание парламента с целью сорвать голосование за отмену военного положения и приказы об арестах ведущих политиков. В свою очередь президент опроверг обвинения, заявив, что такие действия были лишь предупреждением в адрес оппозиционной партии.

Юн Сок Ель:

Целью чрезвычайного военного положения было оповестить общественность о национальном кризисе и призвать людей, обладающих властью устанавливать Конституцию, принять меры. И я думаю, что это само по себе в значительной степени достигло цели чрезвычайного военного положения.

Согласно Конституции, для утверждения импичмента требуется согласие не менее шести судей. В настоящее время коллегия состоит из восьми. Если суд поддержит импичмент, Юн Сок Ель будет отстранен от должности. В противном случае он вернется к исполнению обязанностей.