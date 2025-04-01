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Норвегия восстанавливает военные бункеры времён холодной войны

01 апреля 2025 17:00
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Еврочиновники, несмотря на экономические и политические трудности в собственных странах, не планируют сворачивать масштабную милитаризацию. Теперь из-за мнимой угрозы с Востока Норвегия планирует расконсервировать два самых известных подземных убежища времен холодной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Норвегия восстанавливает военные бункеры времён холодной войны-2

Ангары авиабазы Бардуфосс и военно-морской базы Олавсверн планируют вновь вернуть в распоряжение королевских войск. Отмечается, что объекты находятся к северу от Полярного круга в непосредственной близости от российской границы. 

Базы времен холодной войны расконсервируют не только норвежцы. Тенденцию подхватили и другие скандинавские страны. Шведский флот вернулся на свою подземную военно-морскую базу на острове Муске, расположенном примерно в 40 километрах от Стокгольма. Однако, как подчеркивают эксперты, не все участники НАТО готовы идти на такие меры в связи с затратностью идеи.

# Международная политика

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