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«Долгожданное событие». Мэр Минска и глава МВД заложили капсулу времени в преддверии Дня милиции

01 марта 2023 15:07
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Новости Беларуси. В Минске в преддверии Дня милиции заложили капсулу с посланием потомкам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Долгожданное событие». Мэр Минска и глава МВД заложили капсулу времени в преддверии Дня милиции-1

Церемония прошла на месте строительства нового административного здания ГУВД Мингорисполкома в Добромысленском переулке. В капсуле правоохранители оставили послание, в котором попросили будущие поколения хранить порядок и покой в столице. Капсулу вскроют 4 марта 2067 года в день 150-летия белорусской милиции. В церемонии приняли участие руководство МВД, председатель Мингорисполкома и начальник ГУВД. От руководства города сотрудники правопорядка получили в подарок 9 новых служебных автомобилей.

«Долгожданное событие». Мэр Минска и глава МВД заложили капсулу времени в преддверии Дня милиции-4

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Это долгожданное событие для сотрудников минской милиции, потому что на сегодня те задачи, которые стоят перед органами внутренних дел, требуют, конечно же, серьезного оснащения, модернизации и возможности работать в комфортных условиях.

«Долгожданное событие». Мэр Минска и глава МВД заложили капсулу времени в преддверии Дня милиции-7

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Это первая такая масштабная стройка в Министерстве внутренних дел в современной Республике Беларусь. Таких зданий мы никогда еще не строили. Новое современное здание, проект которого уже готов, там будут располагаться все службы минской милиции. Это удобство как для сотрудников, так и для горожан.

Торжественную церемонию завершили, наградив 20 лучших сотрудников почетными грамотами и медалями. Их они получили лично из рук министра внутренних дел Ивана Кубракова.

«Долгожданное событие». Мэр Минска и глава МВД заложили капсулу времени в преддверии Дня милиции-10

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# Милиция Беларуси # общество # Владимир Кухарев # Иван Кубраков # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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