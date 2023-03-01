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«Эволюция моды». Учащиеся из Вилейки воссоздали наряды и костюмы из прошлого

01 марта 2023 13:54
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Новости Беларуси. Одежда различных эпох, национальные костюмы и современные тренды. В Вилейском государственном колледже прошло театрализованное шоу «Эволюция моды». В нем учащиеся представили коллекции одежды собственной разработки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

С будущими кутюрье познакомилась Влада Родовская.

«Эволюция моды». Учащиеся из Вилейки воссоздали наряды и костюмы из прошлого-1

В мастерских Вилейского государственного колледжа никогда не бывает тихо. Слышен звук электрических швейных машин. Идет творческий процесс. На столах лекала, ножницы и метровки. Стежок за стежком из-под рук учащихся выходят настоящие произведения искусства. Будущие швеи отрабатывают технологию производства.

«Эволюция моды». Учащиеся из Вилейки воссоздали наряды и костюмы из прошлого-4

Сергей Коваленок, директор Вилейского государственного колледжа:
На сегодня эта профессия очень востребована, созданы все условия для их развития и становления как личностей и профессионалов в будущем. Создается очень много коллекций, в которых дети принимают непосредственное участие.

«Эволюция моды». Учащиеся из Вилейки воссоздали наряды и костюмы из прошлого-7

Конструирование одежды, азы работы с техникой и изучение модных тенденций. Программа насыщенная. Учится интересно. Поэтому не удивительно, что профессия швеи пользуется у девушек популярностью. На эту специальность всегда конкурс. Причин несколько: это и творческий аспект, и востребованность профессии, а еще возможность работать не только в ателье, но и дома. И, конечно, создавать одежду для себя.

Подробности в видеоматериале.

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# Мода # общество # Влада Родовская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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