«Эволюция моды». Учащиеся из Вилейки воссоздали наряды и костюмы из прошлого

Новости Беларуси. Одежда различных эпох, национальные костюмы и современные тренды. В Вилейском государственном колледже прошло театрализованное шоу «Эволюция моды». В нем учащиеся представили коллекции одежды собственной разработки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. С будущими кутюрье познакомилась Влада Родовская.

В мастерских Вилейского государственного колледжа никогда не бывает тихо. Слышен звук электрических швейных машин. Идет творческий процесс. На столах лекала, ножницы и метровки. Стежок за стежком из-под рук учащихся выходят настоящие произведения искусства. Будущие швеи отрабатывают технологию производства.

Сергей Коваленок, директор Вилейского государственного колледжа:

На сегодня эта профессия очень востребована, созданы все условия для их развития и становления как личностей и профессионалов в будущем. Создается очень много коллекций, в которых дети принимают непосредственное участие.