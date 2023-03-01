ЧВК «Редан» в Гомеле: СК Беларуси возбудил уголовное дело

Массовые драки в торговых центрах – порожденная за рубежом субкультура, настигла и Беларусь. Замыслу кукловодов у нас не было суждено сбыться. Возбуждено уголовное дело.

Новости Беларуси. В Гомеле пресечена попытка проведения массовой акции с участием несовершеннолетних, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задержаны 200 человек.

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета:

По данным следствия, 28 февраля текущего года, поддавшись призывам, опубликованным в социальных сетях и мессенджерах, возле торгового центра «Секрет» в Гомеле скооперировалась группа молодых людей из 200 человек в возрасте от 13 до 21 года, объединенные общими взглядами и принадлежностью к различным молодежным субкультурам, в том числе ЧВК «Редан» и так называемым околофутбольным движениям. Аналогичные сборы таких подростков-приверженцев в России и Украине заканчивались беспорядками и массовыми драками в общественных местах. Массовое мероприятие в Гомеле являлось незаконным, и группа была задержана сотрудниками милиции. Из 200 человек 183 оказались несовершеннолетними. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок).