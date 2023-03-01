Активисты «Белой Руси» провели рабочий день вместе с мэром Минска. Трудно ли управлять жизнью целого города?

Новости Беларуси. В Минске продолжается молодежный проект «Формула управления столицей». В рамках него активисты «Белой Руси» знакомятся с системой управления на примере работы руководства Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, участники проекта провели один рабочий день с мэром столицы Владимиром Кухаревым. В частности, посетили личный прием граждан, а также несколько рабочих встреч и совещаний. Отметим, цель проекта «Формула управления столицей» – создать кадровый резерв из молодых специалистов. Самые активные участники смогут рассчитывать на дальнейшее трудоустройство.

Дарья Булыга, начальник отдела социальной сферы филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»:

Хотелось бы посмотреть, в каком режиме проходят эти совещания, как решаются вопросы, как ведут себя сам председатель и главы районов. И сделать, конечно же, для себя заметки на будущее, чтобы применить это и в своей работе.

Андрей Пономарев, заместитель директора по воспитательной работе гимназии № 1 имени Ф. Скорины:

Участие в проекте «Формула управления столицей» позволило более внимательно обратиться к системе управления городом. Мы живем в прекрасном, замечательном городе, но зачастую, выполняя рядовые задачи, живя своей жизнью не в полном объеме. Не задумываемся, насколько руководство города обеспокоено созданием благоприятных условий. Сегодня мы уже побывали совместно с Владимиром Евгеньевичем на приеме граждан, где увидели его профессиональную помощь, поддержку гражданам Минска.