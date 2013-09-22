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Долгострои в Минске. Как бороться за свое жилье, если нет критерия занесения застройщика в «черный список»?

22 сентября 2013 09:07
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Новости Беларуси. Проблемы в строительной отрасли едва ли не главная тема прошедшего лета. Видно по всему, она будет не менее актуальной и в этом месяце. Поднял эту тему сам президент в июне, назвав положение дел в этой сфере не просто сложным, а критическим. Далее события развивались более чем стремительно. Была создана рабочая группа, куда вошли высокие должностные лица. Результаты своей работы они докладывали напрямую президенту. Была открыта и прямая телефонная линия, по которой принимаются жалобы от граждан. О нынешней ситуации с строительной отрасли в программе «Большой город» на СТВ рассказал заместитель председателя строительства и инвестиций Мингорисполкома Александр Степанов.

# общество # Государственная политика в области жилищного строительства # Александр Степанов

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