Долгострои в Минске. Как бороться за свое жилье, если нет критерия занесения застройщика в «черный список»?

Новости Беларуси. Проблемы в строительной отрасли едва ли не главная тема прошедшего лета. Видно по всему, она будет не менее актуальной и в этом месяце. Поднял эту тему сам президент в июне, назвав положение дел в этой сфере не просто сложным, а критическим. Далее события развивались более чем стремительно. Была создана рабочая группа, куда вошли высокие должностные лица. Результаты своей работы они докладывали напрямую президенту. Была открыта и прямая телефонная линия, по которой принимаются жалобы от граждан. О нынешней ситуации с строительной отрасли в программе «Большой город» на СТВ рассказал заместитель председателя строительства и инвестиций Мингорисполкома Александр Степанов.