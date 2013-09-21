Новости Беларуси. Нелишняя помощь. Порядка 200 человек вышли на субботник, который прошел 21 сентября в комплексе «Чижовка-Арена». В трудовых рядах - представители администрации района, работники магазинов и просто неравнодушные минчане. Волонтеры помогают строителям: выносят мусор, моют окна, подметают.

К слову, подобные субботники станут своего рода традицией до сдачи объекта. А торжественное открытие «Чижовка-Арены» запланировано на 7 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Лобович, первый заместитель главы администрации Заводского района г. Минска:

Субботник был организован ради того, чтобы помочь строителям сделать ту работу, которая не требует квалификации. Субботник этот не разовый, каждую субботу до 7 ноября мы будем продолжать.

Феликс Сармонт:

Пришли сюда на «Чижовка-Арену» помочь строительству, так сказать, чтобы быстрее запустить это прекрасное здание. Этот прекрасный комплекс для занятия спортом.

Наталья Бразовская:

Работы хватает, очень много, но очень все красиво, очень нравится.