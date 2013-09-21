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Пенсионерка создала театр для детей

21 сентября 2013 16:57
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Новости Беларуси. Своеобразный театр недавно появился у маленьких жителей Брестского района.  Его персонажи — герои известных всем сказок, а местом послужила обычная площадка под открытым небом.

Примечательно, что создала все это своими силами местная жительница. Она же  высадила  березовую аллею, которая  и дала название игровой площадке.

Иван Царевич и Красная Шапочка,  Баба Яга и целое лягушачье царство - Валентина Попкова в  своем «Березовом» раю подружила почти сотню  сказочных персонажей. Все герои — плод фантазии и труда самой Валентины Михайловны. Рукодельница  уверяет:  до выхода на пенсию даже  иголку в руках не держала —  осваивать швейное мастерство приходилось с «ноля».

Валентина Попкова:
От мамы осталась швейная машинка, ее так крутить нужно было. Тяжело очень. Первая игрушка, может, и не получилась, но потом все пошло и пошло.

Еще несколько  лет назад на этом месте была огромная мусорная свалка. Сегодня здесь настоящая сказочная страна, побывать в которой хотят не только местные ребятишки. В гости к любимым персонажам  едут со всей области.

Идея  создать сказочную поляну появилась пять лет назад. Педагог в прошлом, Валентина Попкова серьезно беспокоилась: деревенским  детям негде проводить свободное время. Неуемная творческая  энергия женщины за несколько лет позволила создать уникальный детский городок.

Валентина Попкова:
Посадила я две березки и поставила Бабу Ягу. Отдела ее в лохмотья, черная страшная была. И я смотрю, эти березки засохли. И потом я решила эту Бабу Ягу переодеть. Я ее переодела, нарядила и смотрю, эти две березки пустили ростки и отросли!

Детвора в чудеса охотно верит:  юные посетители на сказочную поляну приходят часто и с удовольствием.  Каждый давно выбрал любимого персонажа.

Ирина Лесюк, воспитатель  детского сада — начальной школы деревни Ковердяки:
Деткам здесь очень нравится. Они бесконечно спрашивают, когда  мы мы пойдем к Валентине Михайловне. Это очень уютное местечко и действительно приходишь сюда с детьми и отдыхаешь. Душой отдыхаешь. 

Зато сама хозяйка «Березового рая» сложа руки сидеть не привыкла. Кругу ее интересов можно только позавидовать: кроме создания игрушек, Валентина Михайловна поет в хоре «Ветеран» и пишет стихи. А на вопрос о том, как она все успевает, уверенно отвечает: ничего не получается только у того, кто ничего не делает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Театр # Фотофакт # Валентина Попкова # Ирина Лесюк

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