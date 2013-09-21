Пенсионерка создала театр для детей

Новости Беларуси. Своеобразный театр недавно появился у маленьких жителей Брестского района. Его персонажи — герои известных всем сказок, а местом послужила обычная площадка под открытым небом.

Примечательно, что создала все это своими силами местная жительница. Она же высадила березовую аллею, которая и дала название игровой площадке.

Иван Царевич и Красная Шапочка, Баба Яга и целое лягушачье царство - Валентина Попкова в своем «Березовом» раю подружила почти сотню сказочных персонажей. Все герои — плод фантазии и труда самой Валентины Михайловны. Рукодельница уверяет: до выхода на пенсию даже иголку в руках не держала — осваивать швейное мастерство приходилось с «ноля».

Валентина Попкова:

От мамы осталась швейная машинка, ее так крутить нужно было. Тяжело очень. Первая игрушка, может, и не получилась, но потом все пошло и пошло.

Еще несколько лет назад на этом месте была огромная мусорная свалка. Сегодня здесь настоящая сказочная страна, побывать в которой хотят не только местные ребятишки. В гости к любимым персонажам едут со всей области.

Идея создать сказочную поляну появилась пять лет назад. Педагог в прошлом, Валентина Попкова серьезно беспокоилась: деревенским детям негде проводить свободное время. Неуемная творческая энергия женщины за несколько лет позволила создать уникальный детский городок.

Валентина Попкова:

Посадила я две березки и поставила Бабу Ягу. Отдела ее в лохмотья, черная страшная была. И я смотрю, эти березки засохли. И потом я решила эту Бабу Ягу переодеть. Я ее переодела, нарядила и смотрю, эти две березки пустили ростки и отросли!

Детвора в чудеса охотно верит: юные посетители на сказочную поляну приходят часто и с удовольствием. Каждый давно выбрал любимого персонажа.

Ирина Лесюк, воспитатель детского сада — начальной школы деревни Ковердяки:

Деткам здесь очень нравится. Они бесконечно спрашивают, когда мы мы пойдем к Валентине Михайловне. Это очень уютное местечко и действительно приходишь сюда с детьми и отдыхаешь. Душой отдыхаешь.

Зато сама хозяйка «Березового рая» сложа руки сидеть не привыкла. Кругу ее интересов можно только позавидовать: кроме создания игрушек, Валентина Михайловна поет в хоре «Ветеран» и пишет стихи. А на вопрос о том, как она все успевает, уверенно отвечает: ничего не получается только у того, кто ничего не делает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.