История о славянском воине. Алёна Ланская рассказала о новом клипе на песню «Перед рассветом»

Может ли утро быть хорошим, если в нем нет места музыке? Вопрос риторический. Ведь песня не только строить и жить помогает, она дарит самые светлые чувства, но только в том случае, когда сходятся несколько факторов: достойный текст, запоминающаяся мелодия, харизматичный исполнитель и клип, от которого просто не оторвешься. И все это есть у новой композиции, у которой накануне состоялась премьера. Исполнительница в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь.

Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Совсем недавно я приходила с одной премьерой, сегодня я пришла уже с другой работой творческой. Это очень серьезная для меня работа, потому что здесь уже киношный формат. Песня была написана мной, я написала музыку «Перед рассветом» еще в начале года, стихи написал Виталий Гордей. «Перед рассветом» – это история о славянском воине, который проходит через века. И в те моменты, когда он защищает свои земли, свою Родину, основной движущей силой всегда была любовь. Именно героиня играет здесь ангела-хранителя для своего защитника отечества.

Как родилась идея создать видеоклип?

Дмитрий Потапович, ведущий:

Расскажи о сотрудничестве с режиссером Алексеем Голубевым. Как родилась идея создать видеоклип?

Алена Ланская:

С Алексеем Голубевым я познакомилась в начале года на музыкальном спектакле «Ночь счастливых надежд», где я играла роль, это проходило в Москве. Он являлся постановщиком и режиссером этого действия всего. Но Алексей кинорежиссер, исторические фильмы он тоже снимает, еще и клипмейкер известный в Москве. Я показала песню Алексею, она ему понравилась, как-то постепенно родилась идея сделать видео.

Юлия Самусенко:

Ты сказала, что музыку написала сама. Чем вдохновлялась?

Алена Ланская:

Талант писательский открылся во мне совсем недавно. Первая моя пробная композиция была под названием «Прилетай», я являлась еще и режиссером клипа. Потом прошло время, я снова увидела стихи Виталия Гордея, они очень содержательные, они о силе духа, мужестве. О том, как важно идти вперед, никогда не сдаваться, не бояться своих страхов. Я стала вникать в этот текст, постепенно стала в голове рождаться мелодия. Чтобы мне действительно воплотить проект в жизнь, мне надо его чувствовать всеми фибрами своей души. Как раз таки в этой композиции довольно болезненные темы. Тема войн не только внешних, но и тех, которые происходят внутри каждого из нас. Как раз таки по итогу мы получаем тот вывод, который заложен в этой композиции.