История о славянском воине. Алёна Ланская рассказала о новом клипе на песню «Перед рассветом»
Может ли утро быть хорошим, если в нем нет места музыке? Вопрос риторический. Ведь песня не только строить и жить помогает, она дарит самые светлые чувства, но только в том случае, когда сходятся несколько факторов: достойный текст, запоминающаяся мелодия, харизматичный исполнитель и клип, от которого просто не оторвешься. И все это есть у новой композиции, у которой накануне состоялась премьера. Исполнительница в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь.
Юлия Самусенко, ведущая:
Как прошла премьера?
Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Совсем недавно я приходила с одной премьерой, сегодня я пришла уже с другой работой творческой. Это очень серьезная для меня работа, потому что здесь уже киношный формат. Песня была написана мной, я написала музыку «Перед рассветом» еще в начале года, стихи написал Виталий Гордей. «Перед рассветом» – это история о славянском воине, который проходит через века. И в те моменты, когда он защищает свои земли, свою Родину, основной движущей силой всегда была любовь. Именно героиня играет здесь ангела-хранителя для своего защитника отечества.
Как родилась идея создать видеоклип?
Дмитрий Потапович, ведущий:
Расскажи о сотрудничестве с режиссером Алексеем Голубевым. Как родилась идея создать видеоклип?
Алена Ланская:
С Алексеем Голубевым я познакомилась в начале года на музыкальном спектакле «Ночь счастливых надежд», где я играла роль, это проходило в Москве. Он являлся постановщиком и режиссером этого действия всего. Но Алексей кинорежиссер, исторические фильмы он тоже снимает, еще и клипмейкер известный в Москве. Я показала песню Алексею, она ему понравилась, как-то постепенно родилась идея сделать видео.
Юлия Самусенко:
Ты сказала, что музыку написала сама. Чем вдохновлялась?
Алена Ланская:
Талант писательский открылся во мне совсем недавно. Первая моя пробная композиция была под названием «Прилетай», я являлась еще и режиссером клипа. Потом прошло время, я снова увидела стихи Виталия Гордея, они очень содержательные, они о силе духа, мужестве. О том, как важно идти вперед, никогда не сдаваться, не бояться своих страхов. Я стала вникать в этот текст, постепенно стала в голове рождаться мелодия. Чтобы мне действительно воплотить проект в жизнь, мне надо его чувствовать всеми фибрами своей души. Как раз таки в этой композиции довольно болезненные темы. Тема войн не только внешних, но и тех, которые происходят внутри каждого из нас. Как раз таки по итогу мы получаем тот вывод, который заложен в этой композиции.
Как снимался клип?
Юлия Самусенко:
Как снимался клип?
Алена Ланская:
В апреле мы приступили к съемкам, было два съемочных дня. Я принимала участие только в одном, а во втором принимал участие главный герой. Все сцены сражений происходили во втором дне съемок.
Дмитрий Потапович:
Кому адресована твоя песня? Какому слушателю? Ты много говорила, что затрагиваются разные темы, не только внешние войны, но и внутренние конфликты, борьба.
Алена Ланская:
Это произведение адресовано всем нам, тем людям, которые согласились прожить эту жизнь в период определенных перемен. Видео – это еще поддержка для каждого из нас. Еще о том, что есть ценности, которые не продаются. Там такие есть строки, я думаю, что сейчас я должна их зачитать: братья по духу, сильные волей, лучше нам не перечь, легкой у Бога не просим мы доли, крепких мы просим плеч. Все по нашим силам.
Какие творческие планы у исполнительницы в ближайшее время?
Юлия Самусенко:
Поделись планами. Чем порадуешь слушателя в ближайшее время?
Алена Ланская:
В ближайшее время продолжится моя концертная деятельность. Совсем недавно принимала участие в рамках Дня культуры Беларуси, которые проходили во Вьетнаме и в Кыргызстане. Буквально пару дней назад я еще была в самолете. В ближайшее время будет ряд мероприятий праздничных, посвященных Дню Независимости, после чего мы все дружно артистическим цехом поедем на «Славянский базар» и в Александрию. Вот такой насыщенный июль. В конце июля – начале августа будет возможность немного отдохнуть, потому что там тоже начнется ряд праздников. А там уже надо будет психологически готовиться к осени.
Дмитрий Потапович:
Круглый год насыщенный график.
Алена Ланская:
Это же хорошо, когда есть работа, когда есть источник новых эмоций, когда ты вкушаешь эту жизнь каждым днем. Понимаешь, что сегодня у тебя плохое настроение, но завтра обязательно настанет рассвет.
Дмитрий Потапович:
Когда ты выходишь к зрителю, эта энергия помогает.
Алена Ланская:
Надо заниматься любимым делом. Когда ты получаешь замечательные отзывы о своей работе, конструктивные, которые поднимут твою самооценку как профессионала, это самая большая награда для артиста.