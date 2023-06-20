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В Минской области в разгаре купальный сезон. Как охраняют безопасность отдыхающих?

20 июня 2023 14:33
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Новости Беларуси. С наступлением лета и теплых дней в Минской области активизировался купальный сезон, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В Борисовском районе для массового отдыха оборудовано восемь мест. В том числе пять городских пляжей.

В Минской области в разгаре купальный сезон. Как охраняют безопасность отдыхающих?-1

К летнему сезону начали готовиться еще весной. Обновили шезлонги, детские площадки, закупили 300 новых информационных стендов на тему безопасности. В водоемах установили буйки. Одно из новшеств – на каждом пляже появились щиты со спасательным снаряжением. Кроме того, на центральном городском пляже с целью безопасности и охраны имущества установили камеры видеонаблюдения.

В Минской области в разгаре купальный сезон. Как охраняют безопасность отдыхающих?-4

Екатерина Ракицкая, председатель Борисовской районной организации ОСВОД:
Уже функционируют спасательная станция и два спасательных поста. Ну и планируется открытие еще одного спасательного поста на пляже Полины Осипенко. Проводим патрулирование, рейдовые мероприятия и рассказываем людям о том, что купаться можно только в разрешенных местах. Мы обращаем внимание на то, что несовершеннолетние должны быть в сопровождении взрослых и только взрослых, проводим разъяснительную работу в трудовых коллективах.

В Минской области в разгаре купальный сезон. Как охраняют безопасность отдыхающих?-7

Евгений Михнюк, начальник Борисовской спасательной станции:
На сезонных постах дежурит по три человека, с 10:00 до 22:00 они работают, тем самым обеспечивают безопасность в таких местах. Два катера у нас стоят, что позволяет нам по возможности проводить рейдовые мероприятия, второй катер находится на дежурстве, постоянно укомплектован для оказания помощи.

В Минской области в разгаре купальный сезон. Как охраняют безопасность отдыхающих?-10

Для профилактики спасатели ежедневно проводят рейды вдоль водоемов. Также проходят внеплановые мониторинги пляжей в выходные, когда у воды наибольшее количество отдыхающих.

# Водоемы Беларуси # общество # Екатерина Ракицкая # Евгений Михнюк # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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