В Минской области в разгаре купальный сезон. Как охраняют безопасность отдыхающих?

Новости Беларуси. С наступлением лета и теплых дней в Минской области активизировался купальный сезон, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В Борисовском районе для массового отдыха оборудовано восемь мест. В том числе пять городских пляжей.
Новости Беларуси. С наступлением лета и теплых дней в Минской области активизировался купальный сезон, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В Борисовском районе для массового отдыха оборудовано восемь мест. В том числе пять городских пляжей.
К летнему сезону начали готовиться еще весной. Обновили шезлонги, детские площадки, закупили 300 новых информационных стендов на тему безопасности. В водоемах установили буйки. Одно из новшеств – на каждом пляже появились щиты со спасательным снаряжением. Кроме того, на центральном городском пляже с целью безопасности и охраны имущества установили камеры видеонаблюдения.
Екатерина Ракицкая, председатель Борисовской районной организации ОСВОД:
Уже функционируют спасательная станция и два спасательных поста. Ну и планируется открытие еще одного спасательного поста на пляже Полины Осипенко. Проводим патрулирование, рейдовые мероприятия и рассказываем людям о том, что купаться можно только в разрешенных местах. Мы обращаем внимание на то, что несовершеннолетние должны быть в сопровождении взрослых и только взрослых, проводим разъяснительную работу в трудовых коллективах.
Евгений Михнюк, начальник Борисовской спасательной станции:
На сезонных постах дежурит по три человека, с 10:00 до 22:00 они работают, тем самым обеспечивают безопасность в таких местах. Два катера у нас стоят, что позволяет нам по возможности проводить рейдовые мероприятия, второй катер находится на дежурстве, постоянно укомплектован для оказания помощи.
Для профилактики спасатели ежедневно проводят рейды вдоль водоемов. Также проходят внеплановые мониторинги пляжей в выходные, когда у воды наибольшее количество отдыхающих.