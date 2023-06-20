Ольга Шпилевская: настало время миру помолчать, чтобы не допустить третьей мировой войны

Новости Беларуси. Настало время миру помолчать, чтобы не допустить третьей мировой войны. Такое мнение озвучила председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская во время патриотической акции «Память. Мир. Созидание», которая прошла в мемориальном комплексе «Урочище Пески» в Полоцке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне скорбной даты – Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа – представительницы БСЖ возложили цветы к мемориалу жертвам фашизма. Здесь в 1941-1944 годах были убиты более тысячи военнопленных красноармейцев, подпольщиков, партизан, мирных граждан, узников пересыльного лагеря «Дулаг-125», трудового лагеря «Громы», городских тюрем. В июне 2020-го на скорбном месте открылся мемориальный комплекс.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

Настало время миру помолчать и вспомнить о тех, кто погиб, помнить о том, что происходит, и сделать все возможное сейчас, чтобы ничего подобного не повторилось. Не допустить ни кровавой бойни, ни третьей мировой, ни чтобы наши дети гибли в таких местах.

Елена Кличковская, председатель Гомельской областной организации Белорусского союза женщин:

Те люди, которые отдали жизнь за эту прекрасную землю, за эту священную полоцкую землю, заслужили память в веках. И мы, гомельская делегация, преклоняемся перед ними. До самого конца нашего века мы будем помнить то, что случилось и, самое главное, не допустим, чтобы это произошло в нашей стране.