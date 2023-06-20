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Ольга Шпилевская: настало время миру помолчать, чтобы не допустить третьей мировой войны

20 июня 2023 14:15
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Новости Беларуси. Настало время миру помолчать, чтобы не допустить третьей мировой войны. Такое мнение озвучила председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская во время патриотической акции «Память. Мир. Созидание», которая прошла в мемориальном комплексе «Урочище Пески» в Полоцке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Шпилевская: настало время миру помолчать, чтобы не допустить третьей мировой войны-1

Накануне скорбной даты – Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа – представительницы БСЖ возложили цветы к мемориалу жертвам фашизма. Здесь в 1941-1944 годах были убиты более тысячи военнопленных красноармейцев, подпольщиков, партизан, мирных граждан, узников пересыльного лагеря «Дулаг-125», трудового лагеря «Громы», городских тюрем. В июне 2020-го на скорбном месте открылся мемориальный комплекс.

Ольга Шпилевская: настало время миру помолчать, чтобы не допустить третьей мировой войны-4

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:
Настало время миру помолчать и вспомнить о тех, кто погиб, помнить о том, что происходит, и сделать все возможное сейчас, чтобы ничего подобного не повторилось. Не допустить ни кровавой бойни, ни третьей мировой, ни чтобы наши дети гибли в таких местах.

Ольга Шпилевская: настало время миру помолчать, чтобы не допустить третьей мировой войны-7

Елена Кличковская, председатель Гомельской областной организации Белорусского союза женщин:
Те люди, которые отдали жизнь за эту прекрасную землю, за эту священную полоцкую землю, заслужили память в веках. И мы, гомельская делегация, преклоняемся перед ними. До самого конца нашего века мы будем помнить то, что случилось и, самое главное, не допустим, чтобы это произошло в нашей стране.

Ольга Шпилевская: настало время миру помолчать, чтобы не допустить третьей мировой войны-10

Представительницы белорусского союза женщин посетили Спасо-Евфросиниевский женский монастырь, святая святых белорусской земли. Здесь для них провели экскурсию. У гостей была возможность поклониться мощам Евфросинии Полоцкой.

# Женщины Беларуси # общество # Ольга Шпилевская # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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