Дольф Лундгрен протестировал белорусский бронеавтомобиль «Кайман»

Новости Беларуси. Продолжается визит голливудского актера Дольфа Лундгрена в Беларусь. Накануне он посетил историко-культурный комплекс «Линия Сталина», где протестировал белорусский бронеавтомобиль «Кайман».



Подробности визита знаменитого актера рассказали в Государственном военно-промышленном комитете Республики Беларусь. В ведомстве отметили, что актер с удовольствием проехал на месте пассажира. Дольф Лундгрен резюмировал: «мне понравился броневик, который был сделан здесь, в Беларуси».



Сообщение, размещенное на сайте Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь:

Бронированное транспортное средство разработки ОАО «140 ремонтный завод» предназначено для участия в разведывательных и диверсионных операциях, патрулировании и сопровождении колонн, проведении миротворческих и милицейских операций, ведении действий в условиях чрезвычайных ситуаций. Изделие на 90% состоит из узлов и агрегатов серийно выпускаемой колесной техники военного назначения и комплектующих белорусского производства.

Как создавалось уникальное мобильное бронированное транспортное средство – здесь подробнее.

На «Линии Сталина» Дольф Лундгрен примерил шапку-ушанку. Поездку в исторический комплекс актер запечатлел на видео. Кадры выложены на официальной странице актера в Imstagram.



«Reenactment battle in Minsk!» – написал он в соцсети.



Напомним, знаменитый актер пробудет в Беларуси до конца недели. А прилетел Лундгрен в страну по приглашению компании «Гейм Стрим». Организаторы визита запланировали немало сюрпризов для звезды Голливуда. Лундгрен уже познакомился с Дедом Морозом и впервые в жизни попробовал драники (здесь подробнее).