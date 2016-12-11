Прибыл с деревом: голливудский актер Дольф Лундгрен прилетел в Беларусь

Новости Беларуси. Знаменитый американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер в эти минуты гостит в Беларуси.
В воскресенье, 11 декабря,
Дольф Лундгрен посетил офис компании «Гейм Стрим» в Минске.
Новости Беларуси. Знаменитый американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер в эти минуты гостит в Беларуси.
В воскресенье, 11 декабря,
Дольф Лундгрен посетил офис компании «Гейм Стрим» в Минске.
На ее сайте размещен снимок, на котором директор компании запечатлен с именитым гостем.
Источник: game-stream.by/
О приезде знаменитого актера общественность узнала из социальных сетей.
Сутки назад на своей странице в Instagram Дольф разместил короткое видео, которое снабдил лаконичной подписью.
Источник: instagram.com/dolphlundgren/
Дольф Лундгрен (запись в Instagram):
Прибыл в Беларусь с бутылочным деревом.
Чуть позже на странице белорусского авиаперевозчика появился вот этот кадр.
На фото с Дольфом Лундгреном позирует стюардесса Екатерина Глинская.
По некоторым данным, актер снимется в рекламном ролике для Wargaming.
Съемки займут четыре дня. Напомним, в августе по приглашению этой компании для осуществления совместного проекта в Беларусь прилетал Стивен Сигал.
Предполагается, что Дольф Лундгрен пробудет в нашей стране до конца следующей недели. Организаторы визита запланировали немало сюрпризов для звезды Голливуда. Посещение «Линии Сталина» – лишь один из пунктов в длинном списке. Wargaming оперативно информирует поклонников Дольфа о его перемещениях.
Так, около часа назад пиар-менеджер компании разместил видео встречи актера с Дедом Морозом.
Дед Мороз (Дольфу Лундгрену):
Вы так долго добирались до нашей резиденции! Но Дед Мороз у нас необычный. Он военный Дед Мороз, потому что у нас военный музей.
Дольф Лундгрен протестировал белорусский бронеавтомобиль «Кайман». Здесь подробнее.
В пятницу Дольф отправится на фестиваль в Москву.
Дольф Лундгрен проснулся знаменитым в 1985 году после исполнения роли советского боксера Ивана Драго в четвертой части «Рокки». Лундгрен снялся более чем в 50 фильмах, наиболее известными среди которых являются «Разборка в Маленьком Токио», «Универсальный солдат», «Властелины вселенной», «Дерево Джошуа», «Каратель» и «Неудержимые». В его фильмографии десятки картин, многие из которых стали кассовыми в кинопрокате.