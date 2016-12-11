Прибыл с деревом: голливудский актер Дольф Лундгрен прилетел в Беларусь

Новости Беларуси. Знаменитый американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер в эти минуты гостит в Беларуси. В воскресенье, 11 декабря, Дольф Лундгрен посетил офис компании «Гейм Стрим» в Минске.

На ее сайте размещен снимок, на котором директор компании запечатлен с именитым гостем.





Источник: game-stream.by/

О приезде знаменитого актера общественность узнала из социальных сетей.

Сутки назад на своей странице в Instagram Дольф разместил короткое видео, которое снабдил лаконичной подписью.





Источник: instagram.com/dolphlundgren/



Дольф Лундгрен (запись в Instagram):

Прибыл в Беларусь с бутылочным деревом.



Чуть позже на странице белорусского авиаперевозчика появился вот этот кадр.







На фото с Дольфом Лундгреном позирует стюардесса Екатерина Глинская.

По некоторым данным, актер снимется в рекламном ролике для Wargaming. Съемки займут четыре дня. Напомним, в августе по приглашению этой компании для осуществления совместного проекта в Беларусь прилетал Стивен Сигал.



Предполагается, что Дольф Лундгрен пробудет в нашей стране до конца следующей недели. Организаторы визита запланировали немало сюрпризов для звезды Голливуда. Посещение «Линии Сталина» – лишь один из пунктов в длинном списке. Wargaming оперативно информирует поклонников Дольфа о его перемещениях. Так, около часа назад пиар-менеджер компании разместил видео встречи актера с Дедом Морозом.





Дед Мороз (Дольфу Лундгрену):

Вы так долго добирались до нашей резиденции! Но Дед Мороз у нас необычный. Он военный Дед Мороз, потому что у нас военный музей.