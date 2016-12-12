Белорусские здравницы не уступают зарубежным курортам: санаторий «Радон» известен во всем мире радоновыми водами

Новости Беларуси. И еще о победителях престижной международной премии «Выбор года». Победу в своей номинации одержал санаторий «Радон» – одна из лучших здравниц нашей страны, которая славится радоновыми водами. По целебным свойствам они не уступают источникам знаменитых грузинских курортов.

Эту награду белорусская здравница завоевывает уже второй год подряд. Санаторий в лидерах по всем позициям.

Леонид Карпишевич, главный врач филиала «Санаторий «Радон» ОАО «Белагроздравница»:

Санаторий «Радон» представляет собой современнейший санаторно-курортный комплекс. Это в настоящее время единственное в Беларуси освоенные и используемые природные радоновые воды.

Знаменитые ванны с радоновой минеральной водой – главный выбор туристов из России, Прибалтики, Испании, Италии и даже Австралии.

До Алексея Симаганова слава белорусского санатория дошла за тысячу километров – из Московской области.

С помощью радоновых ванн здесь уже более 20 лет успешно лечат опорно-двигательную и нервную системы, гинекологические и кожные болезни. А вот 2016 в санатории – стал годом новинок.

Николай Минько, заместитель главного врача филиала «Санаторий «Радон» ОАО «Белагроздравница»:

Это лазерная коррекция. На данный момент проходит процедура омоложения кожи – рикосмо. Это единственный санаторий Республики Беларусь, который может похвастаться наличием данного аппарата.

Уникальной фишкой в санатории считают еще одну новинку – янтарную комнату, где лечат ионизированным воздухом.

В центре – раскаленная чаша с камнями, они же на полу и стенах. Всего – около тонны калининградского камня.

Галина Буро, СТВ:

А вот такой ритуал хождения по кругу называется массажем стоп. Янтарные камешки воздействуют на биологически-активные точки стопы и, таким образом, регулируют работу всего организма.

И в ассортименте – еще сотни процедур.

Медперсонал только высшей и первой категорий.

Здесь отличная кухня, а еще, пожалуй, царские условия проживания.

За лечением, отдыхом и даже просто за природой – сюда едут тысячи людей. Очень много тех, кто выбрал санаторий во второй раз, а кто-то превратил пребывания на берегах Дикого озера в привычку. Это лучшая реклама качества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.