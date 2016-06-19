Драники в замке и черный хлеб на память: как французская принцесса Таня де Бурбон Пармская погостила в Беларуси

Новости Беларуси. Впервые в Беларуси побывала на этой неделе представительница династии Бурбонов, правивших во Франции и Испании. Особа королевских кровей принцесса по имени Таня посетила замок князей Радзивиллов.

Определить, что эта женщина – наследница фамилии Бурбон, можно разве что по благородным чертам лица, золотому медальону с профилем в короне на борту пиджака и, пожалуй, туфлям с крупной пряжкой, как у королей. Принцесса из Франции впервые в Беларуси и только из окна автомобиля успела рассмотреть белорусские дворцы. Первым – Независимости.

Таня де Бурбон Пармская, принцесса, учредитель и глава Ассоциации по продвижению искусства в мир бизнеса (Франция):

Сразу поразил масштаб Минска по сравнению с Парижем – маленьким и компактным. С точки зрения архитектуры у вас чувствуется масштаб мысли.

Людовик I, Жан II и далее по счету, Медичи, герцоги Орлеанские и Бургундские для этой женщины – это дальние и близкие родственники с множественной приставкой «пра». Короли чуть ли не всей Европы имеют множество линий: они правили 15 веков. Одни – в Испании, другие – в Италии. Татьяна является прямым потомком французского короля Людовика XIV и 13-й внучкой королевы Дании Маргарет.

Если бы несколько столетий назад представители Дома Бурбонов наведались в Мирский замок, то это было бы большое событие по всем канонам великосветской жизни. То сегодня, в наши дни, носители королевской крови приехали без лишнего пафоса и встречают их здесь по-домашнему, с драниками.

В Мирском замке для знатных гостей выделили отдельный зал. На обед Татьяна выбрала щедрые мясные нарезки, пиво, квас, любимое блюдо князя Михаила Святополк-Мирского – говядину с вишневым соусом, и, конечно, драники. На кухне Мирского замка для настоящей принцессы готовят впервые.

Снежана Бобкова, повар:

Конечно, волновались. Но у нас недавно был президент Сербии. Там волновались больше.

Снежана Бобкова знает многовековые традиции кухни для знатных особ. Например, в 90-е удалось переписать рецепты из кулинарной книги личной кухарки последнего владельца Мирского замка. По ней сегодня и готовят для Тани.

Таня де Бурбон Пармская, принцесса, учредитель и глава Ассоциации по продвижению искусства в мир бизнеса (Франция):

У нас во Франции есть блюдо, похожее на драники. Оно называется роштиль. Но в Беларуси его готовят иначе. Я в целом люблю картофель, это благородный овощ. И я люблю пробовать различные блюда из него. Драники мне понравились.

Принцесса обещала узнать рецепт белорусского блюда и попробовать приготовить его вместе с личным поваром в замке, в котором она живет вместе со своей семьей в Нормандии.

Таня де Бурбон Пармская, принцесса, учредитель и глава Ассоциации по продвижению искусства в мир бизнеса (Франция):

По сравнению с этим макетом дворца мое жилище во Франции довольно скромное.

Для современного ритма жизни достаточно маленького замка. Но принцесса не скрывает, что королевский размах требует больших площадей.

Таня де Бурбон Пармская, принцесса, учредитель и глава Ассоциации по продвижению искусства в мир бизнеса (Франция):

Я могла бы сюда поселиться со всеми Бурбонами.

Таня Бурбон-Пармская является учредителем и главой Ассоциации по продвижению искусства в мир бизнеса. И главная причина ее визита в Беларусь – франко-белорусский вернисаж под крышей Мирского замка. Здесь представили 15 образов в исполнении мэтра тонкой вышивки и шелка из Франции Дени Дюрана.

В этих нарядах появляются звезды Каннского кинофестиваля на красной ковровой дорожке и принцессы. Мастер говорит: если бы во Франции правили Бурбоны, то Татьяна была бы королевой, а он – придворным кутюрье.

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике:

Татьяна де Бурбон Пармская является прямой наследницей королевской фамилии. Конечно, королевская фамилия не правит во Франции, это сейчас республика и там гражданские власти. Но это почетно. Я думаю, что это интересно, очень любопытно. Думаю, этот фактор тоже привлечет внимание к этому проекту.

Визит французской принцессы в Беларусь длился один полный день. Конечно, этого времени никому не хватит, чтобы узнать страну. Но высокая гостья на выставке «высокой моды» отнюдь не свысока говорит о том, что она увезет с собой из Беларуси.

Таня де Бурбон Пармская, принцесса, учредитель и глава Ассоциации по продвижению искусства в мир бизнеса (Франция):

Я увезу с собой черный хлеб. И, конечно, огромное количество улыбок, которые мне здесь подарили, и желание вернуться сюда вновь.