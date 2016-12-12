Ночная авария на ТЭЦ-4: как жители столичного региона встретили утро?

Новости Беларуси. Тысячи минчан и жителей пригорода пережили ночной блэкаут. Причина – обрыв антигрозового троса.

Из-за повреждения провода произошло короткое замыкание на высоковольной линии,

в результате чего отключилось оборудование на ТЭЦ-4. Инцидент произошел около двух ночи. Жители пяти районов Минска и почти полсотни населенных пунктов остались без света, воды и тепла.

Елена Труханович:

Ночью в квартире у нас лампочки начали мигать непрерывно, и сразу погас свет. Я смотрю на улице жутко, у нас стало темно. Посмотрела в окно. Фонари обычно у нас горят, фонари не горели и у соседей в окнах тоже света не было.

Вопросом куда исчез весь свет этой ночью задавалась не только Елена. В час пятьдесят шесть столица погрузилась в темноту.

Без электричества и воды остались пять южных и западных районов Минска и без малого пять десятков поселков близ кольцевой.

Буквально сразу социальные сети запестрят мрачными фото, а в довесок – масло в огонь добавит это видео…

Яркая вспышка на теплоэлектростанции – вот уж почва для размышлений. Но уже на утро энергетики развеют все слухи: никаких взрывов и пожаров.

Причина блэкаута – короткое замыкание из-за обрыва антигрозового троса.

Из-за этого отключилось оборудование на ТЭЦ-4. Сильный ветер, а температура в районе пустыря будто на несколько градусов ниже. Здесь и теплая экипировка не слишком спасает.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

Прямо сейчас мы находимся на месте, где и произошел обрыв провода. Сейчас, как вы можете увидеть, здесь проходит восстановительные работы, и надо сказать, что они уже на завершающей стадии.

На часах – начало третьего, но бригада Владимира Александровича на ногах с пяти утра. Монтеры, водители и трактористы… Поврежденный провод необходимо заменить.

Владимир Коронееч, начальник службы линий Минских электросетей:

Осталось переложить зажимы и будем включать линии. Где-то час времени займет

Благо, операция по возвращению света в дома проходила гораздо быстрее. К примеру, уже к половине пятого утра в Минске было восстановлено электричество.

Через час вернулось и тепло, вновь заработала 21 котельная.

Конечно, внештатные ситуации в отопительный сезон – сюрприз не из разряда приятных, но и на этот случай есть план «б».

Владислав Левин, главный инженер УП «Минсккоммунтеплосеть»:

Больших перерывов теплоснабжения у нас нет. Для нас ситуация не из ряда вон, для этого и персонал обучен, заточен, если можно так сказать, и оборудование предусмотрено по своим техническим характеристикам по системам защиты на работу в таких внештатных ситуациях.

Два часа из-за отключения водопроводных насосов в районах без света не было и воды.

Антон Голоскок, начальник производства «Минскводопровод»:

Окончательное водоснабжение города было восстановлено уже в период с 8 до 9 часов.

В зону аварии попали и три больницы – детская инфекционная, городская гинекологическая и второй роддом.

Все они были подключены к резервным источникам энергии, пока устраняли аварии – тепло и электричество получали от дизельных генераторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марина Соколова, главный врач УЗ «Городская детская инфекционная клиническая больница»:

Сработали оба дизель-генератора,

поэтому особый контингент – это дети, уоторые находились в реанимации.

Не почувствовали. Персонал, который работал, тоже не почувствовал никаких изменений, потому что сохраняется аварийное освещение и сохраняется самое главное – все жизненно-важных для ребёнка приборов, например, аппаратов искусственной вентиляции легких.

Последним электричество вернется в пригород. Это произойдет в половину девятого утра. Вопросы остались лишь у специалистов.

Александр Казаков, главный инженер РУП «Минскэнерго»:

Это может быть связано и с грозовой деятельностью, это может быть связано и с солевыми выбросами и отложениями. Реагентами, которыми посыпается кольцевая дорога.

Истинные причины станут понятны после экспертизы.