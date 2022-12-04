Доктор экономических наук рассказал, будут ли расти зарплаты белорусов в 2023-м

Новости Беларуси. Тем временем и мы ищем новые экспортные дороги после того, как Запад отрезал нам доступ к своим рынкам. Но белорусская экономика не потеряла кислород. Эффект даже обратный. В октябре в Беларуси установлен новый годовой максимум экспорта – больше 3,5 миллиарда долларов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это рекорд, который превзошел показатели даже 2021 года – одного из самых успешных с точки зрения внешней торговли. Но в правительстве не почивают на лаврах, а уже составляют планы на 2023 год. Так, согласно социально-экономическим прогнозам, увеличение ВВП запланировано к уровню 104 %. Основные драйверы роста – внешний спрос и инвестиции. Среди основных задач – возвращение инфляции к 7-8 % и рост доходов белорусов на 4 %. Каким будет новый финансовый год и сбудутся ли прогнозы экспертов, обсудим с доктором экономических наук, ученым секретарем НАН Василием Гурским. «Остальные страны все-таки остаются нашими торговыми партнерами» Ольга Коршун, СТВ:

Один из важнейших показателей, как мне кажется, это уровень инфляции. В следующем году стоит задача или мы прогнозируем, что инфляция вернется к однозначным цифрам – это 7-8 %. Как считаете, мы сможем выполнить этот показатель?

Василий Гурский, ученый секретарь НАН Беларуси, доктор экономических наук:

Необходимо отметить, что инфляция, которая у нас сложилась в 2022 году, является для нас, в общем-то, внешней. Та экономическая ситуация, которая сложилась по причине введенных санкций, разрушивших многие уже сложившиеся, устоявшиеся, во многом оптимальные логистические цепочки поставок сырья, комплектующих, послужила причиной существенного роста издержек и производства, и логистики. И это вылилось, соответственно, и в цены. Инфляция может быть, конечно, снижена. В том случае, если удастся наладить новые каналы поставок, удастся реализовать проекты по импортозамещению и в целом увеличить объемы производства. Это вполне реально.

Ольга Коршун:

Еще в этом прогнозе запланирован и рост экономики в 2023-м за счет экспорта в почти 50 миллиардов долларов. Но насколько вероятно, что этот наш увеличивающийся экспорт в Россию и в Китай сможет вернуть нас на тот уровень, который был до введения санкций, до этой западной блокады? Василий Гурский:

Уже в 2022 году многие предприятия реально переориентировали свой экспорт. Этот процесс идет полным ходом. Естественно, мы не останавливаемся только на России и Китае. Активно продвигаются наши товары и на другие рынки, осваиваются рынки и Африки, и Латинской, Центральной Америки. Но необходимо отметить, что и европейский рынок для нас не полностью потерян. Конечно, основные потери связаны со снижением экспорта в Польшу, в страны Прибалтики, в Нидерланды. Но остальные страны все-таки остаются нашими торговыми партнерами, несмотря на введенные санкции. Сложное наукоемкое производство. На что Беларуси лучше сделать ставку в 2023-м? Ольга Коршун:

Но Президент как-то говорил, что не стоит обрубать концы. Понятно, что сейчас такая политическая конъюнктура достаточно сложная, зыбкая. Тем не менее на тех рынках надо держаться, несмотря ни на что.

Василий Гурский:

Беларусь никогда не отказывалась от европейских рынков и всегда стремилась честно торговать со всеми нашими внешними партнерами. Это с их стороны был такой импульс, это их инициатива. Мы, естественно, готовы возобновить при возможности наши торговые отношения на взаимовыгодных и взаимоуважительных условиях. Ольга Коршун:

Если брать реальный сектор экономики, то в следующем году что даст самый синергетический эффект, какая сфера? На что следует делать ставку? Василий Гурский:

Благодаря той политике, которую мы изначально благодаря нашему Президенту проводили, развитие собственного производства. Производства сельскохозяйственного – то есть обеспечение продовольствием, развитие промышленности, машиностроение. Естественно, это позволило нашей экономике выстоять не только в 2022 году, но и в 2020-м. Когда был ковид, когда многие даже европейские страны закрывали свое производство. Реальный сектор позволяет вытянуть экономику даже в таких сложных условиях. Сельское хозяйство выросло практически на 5 %. Информация и связь, горнодобывающая промышленность показала неплохой рост. Неплохие результаты у машиностроения нашего, производства техники. Военно-промышленный комплекс неплохо развивается. Делается ставка на развитие микроэлектроники, электротранспорта и другого сложного наукоемкого производства. «Будущего нужно не столько ждать, сколько его строить». За счет чего вырастут доходы белорусов?

Ольга Коршун:

Правительство в следующем году запланировала рост доходов примерно на 4 %. Как должны сойтись эти экономические и финансовые звезды, чтобы этот прогноз стал нашей реальностью и мы почувствовали его в своих кошельках? Василий Гурский:

Рост доходов напрямую зависит от роста объемов производства и снижения уровня инфляции. Для этого у нас планируется увеличение инвестиций больше чем на 20 %. То есть создание новых предприятий практически в каждом районе. Также планируется принятие мер, в том числе контроль над ценами. Принимаются меры по сокращению уровня инфляции, что также будет способствовать повышению реальных доходов населения. Ольга Коршун:

Многое зависит и от какой-то внешней мировой конъюнктуры, как вы считаете, в следующем году этот тренд санкционный, инфляционный, эти негативные веяния Западной Европы усилятся или мы можем говорить, что будет какое-то потепление?

Василий Гурский:

Все дело в том, что международная экономическая ситуация сейчас характеризуется очень высоким уровнем неопределенности. И здесь, естественно, многое зависит от тех усилий, которые будут предприняты каждым из нас, не только правительством, но каждым из нас на своем рабочем месте. Но многое зависит, конечно, от действий других стран в отношении Республики Беларусь. Все-таки мы не в изоляции находимся. Мы в тесной связи работаем с нашими партнерами. Вот мы видим существенную поддержку и от Российской Федерации, и Китайская Народная Республика активно развивает экономические отношения с Республикой Беларусь – это все способствует нашему экономическому росту. Было бы, конечно, хорошо, чтобы европейские страны поняли, что санкционная политика невыгодна и им самим. И мы сейчас видим, что инфляция, допустим, в Польше выше 15 %. В прибалтийских странах инфляция превысила 20 %. Это все следствие этой необдуманной санкционной политики. Мы видим, что население этих стран активно выступает против санкционной политики.