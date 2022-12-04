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Доктор экономических наук рассказал, будут ли расти зарплаты белорусов в 2023-м

04 декабря 2022 16:30
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Новости Беларуси. Тем временем и мы ищем новые экспортные дороги после того, как Запад отрезал нам доступ к своим рынкам. Но белорусская экономика не потеряла кислород. Эффект даже обратный. В октябре в Беларуси установлен новый годовой максимум экспорта – больше 3,5 миллиарда долларов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это рекорд, который превзошел показатели даже 2021 года – одного из самых успешных с точки зрения внешней торговли.  

Но в правительстве не почивают на лаврах, а уже составляют планы на 2023 год. Так, согласно социально-экономическим прогнозам, увеличение ВВП запланировано к уровню 104 %. Основные драйверы роста – внешний спрос и инвестиции. Среди основных задач – возвращение инфляции к 7-8 % и рост доходов белорусов на 4 %.  

Каким будет новый финансовый год и сбудутся ли прогнозы экспертов, обсудим с доктором экономических наук, ученым секретарем НАН Василием Гурским.  

«Остальные страны все-таки остаются нашими торговыми партнерами»

Ольга Коршун, СТВ:  
Один из важнейших показателей, как мне кажется, это уровень инфляции. В следующем году стоит задача или мы прогнозируем, что инфляция вернется к однозначным цифрам – это 7-8 %. Как считаете, мы сможем выполнить этот показатель?  

Доктор экономических наук рассказал, будут ли расти зарплаты белорусов в 2023-м-1

Василий Гурский, ученый секретарь НАН Беларуси, доктор экономических наук:
Необходимо отметить, что инфляция, которая у нас сложилась в 2022 году, является для нас, в общем-то, внешней. Та экономическая ситуация, которая сложилась по причине введенных санкций, разрушивших многие уже сложившиеся, устоявшиеся, во многом оптимальные логистические цепочки поставок сырья, комплектующих, послужила причиной существенного роста издержек и производства, и логистики. И это вылилось, соответственно, и в цены. Инфляция может быть, конечно, снижена. В том случае, если удастся наладить новые каналы поставок, удастся реализовать проекты по импортозамещению и в целом увеличить объемы производства. Это вполне реально.  

Доктор экономических наук рассказал, будут ли расти зарплаты белорусов в 2023-м-4

Ольга Коршун:
Еще в этом прогнозе запланирован и рост экономики в 2023-м за счет экспорта в почти 50 миллиардов долларов. Но насколько вероятно, что этот наш увеличивающийся экспорт в Россию и в Китай сможет вернуть нас на тот уровень, который был до введения санкций, до этой западной блокады?

Василий Гурский:  
Уже в 2022 году многие предприятия реально переориентировали свой экспорт. Этот процесс идет полным ходом. Естественно, мы не останавливаемся только на России и Китае. Активно продвигаются наши товары и на другие рынки, осваиваются рынки и Африки, и Латинской, Центральной Америки. Но необходимо отметить, что и европейский рынок для нас не полностью потерян. Конечно, основные потери связаны со снижением экспорта в Польшу, в страны Прибалтики, в Нидерланды. Но остальные страны все-таки остаются нашими торговыми партнерами, несмотря на введенные санкции. 

Сложное наукоемкое производство. На что Беларуси лучше сделать ставку в 2023-м?  

Ольга Коршун:  
Но Президент как-то говорил, что не стоит обрубать концы. Понятно, что сейчас такая политическая конъюнктура достаточно сложная, зыбкая. Тем не менее на тех рынках надо держаться, несмотря ни на что.

Доктор экономических наук рассказал, будут ли расти зарплаты белорусов в 2023-м-7

Василий Гурский:
Беларусь никогда не отказывалась от европейских рынков и всегда стремилась честно торговать со всеми нашими внешними партнерами. Это с их стороны был такой импульс, это их инициатива. Мы, естественно, готовы возобновить при возможности наши торговые отношения на взаимовыгодных и взаимоуважительных условиях.

Ольга Коршун:
Если брать реальный сектор экономики, то в следующем году что даст самый синергетический эффект, какая сфера? На что следует делать ставку?

Василий Гурский:
Благодаря той политике, которую мы изначально благодаря нашему Президенту проводили, развитие собственного производства. Производства сельскохозяйственного – то есть обеспечение продовольствием, развитие промышленности, машиностроение. Естественно, это позволило нашей экономике выстоять не только в 2022 году, но и в 2020-м. Когда был ковид, когда многие даже европейские страны закрывали свое производство. Реальный сектор позволяет вытянуть экономику даже в таких сложных условиях. Сельское хозяйство выросло практически на 5 %. Информация и связь, горнодобывающая промышленность показала неплохой рост. Неплохие результаты у машиностроения нашего, производства техники. Военно-промышленный комплекс неплохо развивается. Делается ставка на развитие микроэлектроники, электротранспорта и другого сложного наукоемкого производства.

«Будущего нужно не столько ждать, сколько его строить». За счет чего вырастут доходы белорусов? 

Доктор экономических наук рассказал, будут ли расти зарплаты белорусов в 2023-м-10

Ольга Коршун:
Правительство в следующем году запланировала рост доходов примерно на 4 %. Как должны сойтись эти экономические и финансовые звезды, чтобы этот прогноз стал нашей реальностью и мы почувствовали его в своих кошельках?

Василий Гурский:
Рост доходов напрямую зависит от роста объемов производства и снижения уровня инфляции. Для этого у нас планируется увеличение инвестиций больше чем на 20 %. То есть создание новых предприятий практически в каждом районе. Также планируется принятие мер, в том числе контроль над ценами. Принимаются меры по сокращению уровня инфляции, что также будет способствовать повышению реальных доходов населения.

Ольга Коршун:
Многое зависит и от какой-то внешней мировой конъюнктуры, как вы считаете, в следующем году этот тренд санкционный, инфляционный, эти негативные веяния Западной Европы усилятся или мы можем говорить, что будет какое-то потепление?

Доктор экономических наук рассказал, будут ли расти зарплаты белорусов в 2023-м-13

Василий Гурский:
Все дело в том, что международная экономическая ситуация сейчас характеризуется очень высоким уровнем неопределенности. И здесь, естественно, многое зависит от тех усилий, которые будут предприняты каждым из нас, не только правительством, но каждым из нас на своем рабочем месте. Но многое зависит, конечно, от действий других стран в отношении Республики Беларусь. Все-таки мы не в изоляции находимся. Мы в тесной связи работаем с нашими партнерами. Вот мы видим существенную поддержку и от Российской Федерации, и Китайская Народная Республика активно развивает экономические отношения с Республикой Беларусь – это все способствует нашему экономическому росту. Было бы, конечно, хорошо, чтобы европейские страны поняли, что санкционная политика невыгодна и им самим. И мы сейчас видим, что инфляция, допустим, в Польше выше 15 %. В прибалтийских странах инфляция превысила 20 %. Это все следствие этой необдуманной санкционной политики. Мы видим, что население этих стран активно выступает против санкционной политики.

Доктор экономических наук рассказал, будут ли расти зарплаты белорусов в 2023-м-16

Ольга Коршун:
Будем надеяться, что здравый смысл там все-таки восторжествует. Экономика и финансы возьмут верх над политикой и какими-то чувствами.

Василий Гурский:
Надо сказать, что наше правительство не зря доводятся определенные прогнозы социально-экономического развития, целевые показатели. Здесь идет программно-целевой метод. Мы исходим из тех целей, которые нам необходимо достичь. Ведь на самом деле будущего нужно не столько ждать, сколько его строить.

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# Экономика # общество # Ольга Коршун # Василий Гурский # Александр Лукашенко # Фотофакт

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