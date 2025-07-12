Андрей Иванец избран председателем общественного объединения «Белая Русь»

В общественном объединении «Белая Русь» избрали нового председателя. Им стал министр образования Андрей Иванец. Такое решение было принято на съезде, в котором приняли участие более 270 делегатов со всей страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Иванец – химик по образованию. После окончания Белорусского государственного университета работал в Институте общей и неорганической химии Национальной академии наук Беларуси, прошел путь от младшего научного сотрудника до заместителя директора по научной работе. С 2019 по 2022-й был заместителем председателя Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Национального собрания 7 созыва. В 2022-м был назначен министром образования.

Андрей Иванец, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Ключевыми стержневыми задачами, которые сегодня стоят, – это должны быть консолидация нашего общества на основе традиционных белорусских ценностей, сохранение исторической памяти, преемственности поколений и приведение в жизнь социально-ориентированной политики нашей страны. Немаловажный аспект является то, что каждый гражданин, не только член «Белой Руси», но и каждый гражданин нашей страны должны иметь стремление и необходимость своим трудом ежедневным – и на рабочем месте, и во нерабочем месте – внести свой вклад в развитие нашей страны.

Общественное объединение «Белая Русь» – основа одноименной партии, которая активно развивает и международные отношения. Сегодня ее руководство подписало меморандум о сотрудничестве с Партией социалистов Молдовы. Это еще один шаг к восстановлению хороших политических отношений между Минском и Кишиневом.