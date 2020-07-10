«Дочке обещал, что куплю машину за уборку». Девушка-медик помогает отцу-комбайнеру убирать урожай, и ей это нравится

Новости Беларуси. Эту единственную девушку в компании комбайнеров сложно не заметить. С мощной техникой Наталья Баклага на «ты». Уже второй год во время страды помогает отцу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусские аграрии приступили к зажинкам. Для чего этот обряд и что он значит для уборочной?

Через месяц она сменит форму хлебороба на белый халат. Девушка – молодой специалист, фельдшер. А пока – любимое хобби.

Наталья Баклага, помощник комбайнера филиала «Желудокский агрокомплекс» ОАО «Агрокомбинат Скидельский»:

Мне нравится тем, что я могу здесь и работать, и помогать папе. Здесь поля, здесь кругом свежий воздух. Это и полезно для здоровья, и у меня всегда отличное настроение, когда прихожу с работы. Всегда. «Первый день было очень тяжело». Белорусский школьник решил заработать на каникулах и собирает календулу в поле