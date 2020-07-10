Прямой эфир

«Дочке обещал, что куплю машину за уборку». Девушка-медик помогает отцу-комбайнеру убирать урожай, и ей это нравится

10 июля 2020 21:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Эту единственную девушку в компании комбайнеров сложно не заметить. С мощной техникой Наталья Баклага на «ты». Уже второй год во время страды помогает отцу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские аграрии приступили к зажинкам. Для чего этот обряд и что он значит для уборочной?

«Дочке обещал, что куплю машину за уборку». Девушка-медик помогает отцу-комбайнеру убирать урожай, и ей это нравится-1

Через месяц она сменит форму хлебороба на белый халат. Девушка – молодой специалист, фельдшер. А пока – любимое хобби.

«Дочке обещал, что куплю машину за уборку». Девушка-медик помогает отцу-комбайнеру убирать урожай, и ей это нравится-3

Наталья Баклага, помощник комбайнера филиала «Желудокский агрокомплекс» ОАО «Агрокомбинат Скидельский»:
Мне нравится тем, что я могу здесь и работать, и помогать папе. Здесь поля, здесь кругом свежий воздух. Это и полезно для здоровья, и у меня всегда отличное настроение, когда прихожу с работы. Всегда.

«Первый день было очень тяжело». Белорусский школьник решил заработать на каникулах и собирает календулу в поле

«Дочке обещал, что куплю машину за уборку». Девушка-медик помогает отцу-комбайнеру убирать урожай, и ей это нравится-5
«Дочке обещал, что куплю машину за уборку». Девушка-медик помогает отцу-комбайнеру убирать урожай, и ей это нравится-6

Владимир Баклага, комбайнер филиала «Желудокский агрокомплекс» ОАО «Агрокомбинат Скидельский»:
Я не жалею, что сюда пошел. Дочке обещал, что куплю машину за уборку – свое слово я сдержал.

# Сельское хозяйство # Галина Буро

Другие новости рубрики

Все новости
Купить талон одним кликом на смартфоне. Сервис «Оплати» теперь доступен и в автобусах Слуцка
10 июля 2020 20:26

Купить талон одним кликом на смартфоне. Сервис «Оплати» теперь доступен и в автобусах Слуцка

«Люди ждут открытия». Как изменилась детская больница в Бобруйске после масштабной реконструкции
10 июля 2020 19:52

«Люди ждут открытия». Как изменилась детская больница в Бобруйске после масштабной реконструкции

Одно из лучших хозяйств Брестской области. На что обратил внимание Сергей Рачков , посещая «Ружаны-Агро»
10 июля 2020 19:35

Одно из лучших хозяйств Брестской области. На что обратил внимание Сергей Рачков , посещая «Ружаны-Агро»