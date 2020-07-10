«Люди ждут открытия». Как изменилась детская больница в Бобруйске после масштабной реконструкции
Новости Беларуси. В Бобруйске завершается реконструкция детской больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первых пациентов здесь примут уже в начале августа. В помещениях установлено современное оборудование, готов к работе и медперсонал.
Реконструкция клиники началась в декабре 2018 года. В здании полностью заменили все коммуникации, освежили палаты и добавили красок фасаду учреждения.
Госпитализировать пациентов будут в удобные палаты. Предусмотрены отдельные блоки для совместного пребывания детей с мамами, а также бокс для ограниченных в возможностях ребят. В палатах около каждой кровати установлены переговорные устройства для быстрой связи с медицинским постом.
Оксана Крупенич, главный врач УЗ «Бобруйская центральная больница»:
Люди ждут открытия. Вообще корпус городской детской больницы был построен в 1963 году, и, естественно, он остро нуждался в обновлении, в реконструкции. Фактически в результате реконструкции вы видите, что остались только стены, произошла замена оконных блоков и полов, дверей.
Учитывая реконструкцию, улучшатся условия пребывания маленьких пациентов, их родителей, а также условия для работы наших сотрудников.
Больница оказывает помощь детям не только из Бобруйска, но пациентам пяти прилегающих районов. В наличии учреждения 150 койко-мест. Функционирует три педиатрических отделения и реанимация.