Белорусские аграрии приступили к зажинкам. Для чего этот обряд и что он значит для уборочной?

Новости Беларуси. В Гродненской области аграрии приступают к массовой уборке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции, первый сноп зажинают вручную. Это символ будущего урожая. А он в этом году бьет все рекорды. Уродили не только зерновые, но и травы – аграрии завершают второй укос. «Дочке обещал, что куплю машину за уборку». Девушка-медик помогает отцу-комбайнеру убирать урожай, и ей это нравится

Параллельно идет заготовка лекарственных растений в единственном в Беларуси государственном сельхозпредприятии, которое специализируются на их выращивании. От пшеницы до календулы – краски июля у Галины Буро.

Серпы на плече, а на запястьях нити из овечьей шерсти, чтобы руки не уставали жать. Так делали наши предки – песнями рассказывали о трудолюбии хлеборобов, просили у поля и солнца быть благосклонными к урожаю и зажинали первый сноп. Именно с этого древнейшего земледельческого обряда «Зажинки» в Щучинском районе и сейчас начинают уборочную.

Комбайнеры в предвкушении высоких намолотов, а значит и заработок. Тем более, в этом году погода создала идеальные условия для аграриев – тепло и дожди. В Желудокском агрокомплексе планируют намолотить больше 20 тысяч тонн. Со следующей недели – массовая уборка.

Станислав Гузень, директор филиала «Желудокский агрокомплекс» ОАО «Агрокомбинат Скидельский»:

Виды на урожай очень хорошие. Вот мы уже немножко начали, обжали края, посмотрели озимый ячмень. Очень хороший урожай – свыше 70 центнеров с гектара. «Первый день было очень тяжело». Белорусский школьник решил заработать на каникулах и собирает календулу в поле Уборочная в июле по всем направлениям. В соседнем совхозе «Большое Можейково» – единственном в стране госпредприятии, где выращиваются лекарственные травы, в разгаре сбор календулы.