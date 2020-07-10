Белорусские аграрии приступили к зажинкам. Для чего этот обряд и что он значит для уборочной?
Новости Беларуси. В Гродненской области аграрии приступают к массовой уборке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции, первый сноп зажинают вручную. Это символ будущего урожая. А он в этом году бьет все рекорды. Уродили не только зерновые, но и травы – аграрии завершают второй укос.
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Параллельно идет заготовка лекарственных растений в единственном в Беларуси государственном сельхозпредприятии, которое специализируются на их выращивании.
От пшеницы до календулы – краски июля у Галины Буро.
Серпы на плече, а на запястьях нити из овечьей шерсти, чтобы руки не уставали жать. Так делали наши предки – песнями рассказывали о трудолюбии хлеборобов, просили у поля и солнца быть благосклонными к урожаю и зажинали первый сноп. Именно с этого древнейшего земледельческого обряда «Зажинки» в Щучинском районе и сейчас начинают уборочную.
Комбайнеры в предвкушении высоких намолотов, а значит и заработок. Тем более, в этом году погода создала идеальные условия для аграриев – тепло и дожди. В Желудокском агрокомплексе планируют намолотить больше 20 тысяч тонн. Со следующей недели – массовая уборка.
Станислав Гузень, директор филиала «Желудокский агрокомплекс» ОАО «Агрокомбинат Скидельский»:
Виды на урожай очень хорошие. Вот мы уже немножко начали, обжали края, посмотрели озимый ячмень. Очень хороший урожай – свыше 70 центнеров с гектара.
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Уборочная в июле по всем направлениям. В соседнем совхозе «Большое Можейково» – единственном в стране госпредприятии, где выращиваются лекарственные травы, в разгаре сбор календулы.
Галина Буро, корреспондент:
Календулу еще называют ноготки лекарственные, а в народе – цветок солнца или невеста лета. Используют и в кулинарии, и в косметологии, и в медицине. Растение обладает ранозаживляющими, бактерицидными и противовоспалительными свойствами.
Заготовить, высушить, намолотить и положить в закрома. Сделать все по технологии и в срок. А значит трудиться без выходных, от рассвета до заката. Чтобы страна была с хлебом, а животные с кормом. Не зря же аграрии любят повторять – летний день год кормит.