Одно из лучших хозяйств Брестской области. На что обратил внимание Сергей Рачков , посещая «Ружаны-Агро»

Новости Беларуси. Одно из лучших хозяйств Брестской области «Ружаны-Агро» 10 июля посетил сенатор Сергей Рачков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он пообщался с трудовым коллективом и ознакомился с состоянием дел на предприятии.

В «Ружанах-Агро» развивают сразу несколько направлений. Это и производство молока, и заготовка мяса. Кроме того, здесь выращивают зерновые культуры, рапс и картофель. Причем по валовому производству молока хозяйство вышло на первое место в стране.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности:

Общение с сельскими жителями, посещение агропромышленных предприятий, чтобы глубже узнать проблемы, которые волнуют наших сельчан. Мы в парламенте уделяем большое внимание принятию законопроектов, которые стимулируют агропромышленное развитие.