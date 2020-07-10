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Одно из лучших хозяйств Брестской области. На что обратил внимание Сергей Рачков , посещая «Ружаны-Агро»

10 июля 2020 19:35
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Новости Беларуси. Одно из лучших хозяйств Брестской области «Ружаны-Агро» 10 июля посетил сенатор Сергей Рачков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он пообщался с трудовым коллективом и ознакомился с состоянием дел на предприятии.

Одно из лучших хозяйств Брестской области. На что обратил внимание Сергей Рачков , посещая «Ружаны-Агро» -1

Одно из лучших хозяйств Брестской области. На что обратил внимание Сергей Рачков , посещая «Ружаны-Агро» -3

В «Ружанах-Агро» развивают сразу несколько направлений. Это и производство молока, и заготовка мяса. Кроме того, здесь выращивают зерновые культуры, рапс и картофель. Причем по валовому производству молока хозяйство вышло на первое место в стране.

Одно из лучших хозяйств Брестской области. На что обратил внимание Сергей Рачков , посещая «Ружаны-Агро» -6

Одно из лучших хозяйств Брестской области. На что обратил внимание Сергей Рачков , посещая «Ружаны-Агро» -8

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности:
Общение с сельскими жителями, посещение агропромышленных предприятий, чтобы глубже узнать проблемы, которые волнуют наших сельчан. Мы в парламенте уделяем большое внимание принятию законопроектов, которые стимулируют агропромышленное развитие.

Одно из лучших хозяйств Брестской области. На что обратил внимание Сергей Рачков , посещая «Ружаны-Агро» -11

В ближайших планах предприятия – увеличить поголовье коров. Это позволит получать больше чистой прибыли. А это, в свою очередь, должно положительно отразиться на зарплатах работников.

# Сельское хозяйство # общество # Сергей Рачков # Фотофакт

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