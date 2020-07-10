Одно из лучших хозяйств Брестской области. На что обратил внимание Сергей Рачков , посещая «Ружаны-Агро»

Новости Беларуси. Одно из лучших хозяйств Брестской области «Ружаны-Агро» 10 июля посетил сенатор Сергей Рачков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он пообщался с трудовым коллективом и ознакомился с состоянием дел на предприятии.
Новости Беларуси. Одно из лучших хозяйств Брестской области «Ружаны-Агро» 10 июля посетил сенатор Сергей Рачков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он пообщался с трудовым коллективом и ознакомился с состоянием дел на предприятии.
В «Ружанах-Агро» развивают сразу несколько направлений. Это и производство молока, и заготовка мяса. Кроме того, здесь выращивают зерновые культуры, рапс и картофель. Причем по валовому производству молока хозяйство вышло на первое место в стране.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности:
Общение с сельскими жителями, посещение агропромышленных предприятий, чтобы глубже узнать проблемы, которые волнуют наших сельчан. Мы в парламенте уделяем большое внимание принятию законопроектов, которые стимулируют агропромышленное развитие.
В ближайших планах предприятия – увеличить поголовье коров. Это позволит получать больше чистой прибыли. А это, в свою очередь, должно положительно отразиться на зарплатах работников.