Вечер памяти, посвященный 80-летию со дня рождения Виктора Турова, пройдет 25 октября в кинотеатре «Центральный»

Новости Беларуси. 25 октября в Минске вспоминают кинорежиссера Виктора Турова. В кинотеатре «Центральный» пройдет вечер памяти, посвященный 80-летию со дня рождения народного артиста СССР и киномастера. Соберутся почетные гости из России и Беларуси, писатели, художники, режиссеры, актеры, журналисты и родственники.

Сегодня же будет открыта и мемориальная доска Виктору Турову.

За 37 лет своей творческой карьеры белорусский режиссер и сценарист создал более 20 кинокартин, посвященных военной тематике, проблемам современности, экранизировал произведения классики. Его фильм «Я родом из детства» по опросу критиков признан лучшим фильмом за всю историю белорусского кино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.