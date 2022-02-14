Дочь легендарного Виктора Турова: Меня рассматривали под лупой. Искали следы того, на чём природа отдыхает

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» – Елена Турова, режиссер, сценарист, педагог. Юлия Артюх, СТВ:

Какой вы были в детстве?

О детстве Елена Турова, режиссер, сценарист, педагог:

Я была очень коммуникабельным ребенком, даже гиперкоммуникабельным. Меня невозможно было никуда отпустить на 5 минут, чтобы я с кем-то не познакомилась, не привела новую компанию. Мне было запросто подойти к человеку, неважно какого возраста: младше меня или старше. Помню, рассказывали мне, я этот случай не помню, что я в Крыму привела родителям знакомиться мужчину афроамериканца. Для меня это был просто черный дяденька. Познакомилась с ним, он по-русски что-то говорил, привела знакомиться к родителям. Мне было лет 5, я этого не помню. Любила очень ролевые игры. У нас во дворе играли в фильмы, которые нам понравились. Мы организовывали целые постановки силами своих друзей. Первый фильм, который я помню, наверное, больше года в него играли – это был «Золотой ключик», но я имею в виду черно-белый Птушко. Такой классический наш фильм, на котором мы практически росли, песни из которого пели, далеко-далеко за морем. «Достаточно долго приходилось жить с фактом, что меня называли не иначе как дочка Турова» Юлия Артюх:

Ваша фамилия вам больше помогала или какие-то сложности возникали?

Елена Турова:

Я оставила свою фамилию. Во-первых, я считала, что это шикарная фамилия. Это для Беларуси фамилия знаковая. Город Туров – один из самых древних городов нашей страны. Мне повезло иметь такую фамилию, поэтому почему мне ее надо менять? Я не хотела. Мне она в принципе очень нравится. Хотя в школе меня дразнили, всех нас в школе как-то дразнили. У меня были разные варианты, я расстраивалась, плакала, сопли вытирала. Мама говорила: «Подожди, вырастешь – поменяешь». Но выросла и не поменяла. Если с практической точки зрения, то, скорее, мешала, потому что когда я пришла на киностудию, естественно, дочка Турова пришла, дочка мастера. Меня рассматривали под лупу, можно сказать, под микроскопом. Конечно, искали следы того, на чем природа отдыхает. Наверное, все дети творческих людей рано или поздно сталкиваются с таким. На мой взгляд, это очень грустно, потому что люди династии во всех династиях всегда были уважаемы, то есть династия сапожников, например, врачей, пекарей. Это всегда здорово, приходит молодое поколение на смену своим родителям. Естественно, они растут в конкретной семье, видят, как профессионально родители занимаются тем или иным делом. Они общаются с людьми из этой среды. Конечно, они впитывают в себя. Тем более, если у них есть склонность, они выбирают эту профессию. Почему исключение делается для детей творческих профессий, я не знаю, это печально. Такой факт есть. Поэтому достаточно долго приходилось жить с фактом, что меня называли не иначе как дочка Турова. То есть неважно, что я уже была режиссером. Я не отпираюсь, что это что-то обидное. Да, дочка Турова, это гордо. С другой стороны, ты же уже пришел работать на ту же киностудию и позиционируешь себя как личность. Хочешь каким-то образом и с другой стороны засветиться. Да, достаточно долго там, где кто-то мог открыть дверь ногой, мне приходилось в нее робко стучаться. «Я пришла на киностудию на самую скромную должность» Юлия Артюх:

Зачастую говорят, что если есть какая-то поддержка или фамилия, то легче в жизни проходить путь становления.

Елена Турова:

Я не могу сказать, что папа меня в чем-то поддерживал. Юлия Артюх:

Критиковал больше? Елена Турова:

И не критиковал, и не поддерживал. Он, скорее, ушел в нейтралитет, наблюдал со стороны. Я же сама настояла на том, что приду в эту профессию, он меня отговаривал. Пустите плавать – пусть плавает, научится плавать – выплывет, не научится – утонет. Где-то было примерно таким образом. Я пришла на киностудию на самую скромную должность, на должность ассистента режиссера, на которую брали не из университета с красным дипломом, а из школы после 10 классов. И я резала кальку честно, размешивала краски, заказывала залы. То есть таким образом. Не могу сказать, что это была какая-то козырная профессия. Юлия Артюх:

Дорожка не была устлана лепестками.