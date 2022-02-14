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100 кустов цветут всю зиму. Показываем большую плантацию экзотических орхидей в Гомеле

14 февраля 2022 15:12
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Новости Беларуси. Тропическую экзотику можно увидеть, не покидая Беларуси. Плантацию орхидей посадил пожилой фермер из Гомеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь зимой в его теплицах распускаются редкие для нашей страны цветы. На 100 квадратных метрах – около 20 сортов.

Как вырастить орхидеи, когда вокруг сугробы, узнавала Анна Корольчук.

100 кустов цветут всю зиму. Показываем большую плантацию экзотических орхидей в Гомеле-1

Анна Корольчук, корреспондент:
На улице легкий мороз и снег, а здесь влажно и жара +30 градусов. В таких практически тропиках распускаются десятки орхидей. Капризные южные красавицы вполне комфортно прижились в фермерском хозяйстве под Гомелем.

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100 кустов цветут всю зиму. Показываем большую плантацию экзотических орхидей в Гомеле-4

Белорусские орхидеи – это реальность. Около 100 кустов цветут здесь на протяжении всей зимы. А началось все 10 лет назад, когда Владимир Гуценков купил пару горшков отцветших растений и посадил в своих теплицах. Цветок акклиматизировался. Оказывается, этому виду нужны большие перепады температур.

100 кустов цветут всю зиму. Показываем большую плантацию экзотических орхидей в Гомеле-7

Владимир Гуценков, владелец фермерского хозяйства:
Орхидея называется «орхидея цимбидиум». Растет в горных районах тропиков на высоте 1 километр. В этих условиях они переносят даже заморозки до -2 градусов. Чтобы завязались цветки, надо, чтобы летом ночью было меньше 13 градусов. Если они набирают эту температуру, значит цветут потом.

100 кустов цветут всю зиму. Показываем большую плантацию экзотических орхидей в Гомеле-10

Цветоводством мужчина занимается практически 50 лет, для него это не просто бизнес, а любимое дело. Разведение орхидей было заветной мечтой.

100 кустов цветут всю зиму. Показываем большую плантацию экзотических орхидей в Гомеле-13

Владимир Гуценков:
Когда думал про орхидеи, меня трясло. Ночью проснусь и не мог заснуть, так мечтал вырастить орхидеи. Но не получалось. И первый раз был такой одуряющий аромат...

100 кустов цветут всю зиму. Показываем большую плантацию экзотических орхидей в Гомеле-16

Такая веточка может простоять в воде до полутора месяцев. Фермер гордится тем, что в Гомеле может собрать такой же букет, как в Рио-де-Жанейро.

100 кустов цветут всю зиму. Показываем большую плантацию экзотических орхидей в Гомеле-19

Орхидеи занимают третье место в мире по количеству выращиваемых цветов. К нам их чаще всего привозят из Нидерландов, в Беларуси же они растут только в ботаническах садах.

100 кустов цветут всю зиму. Показываем большую плантацию экзотических орхидей в Гомеле-22

Возможно, проблема в окупаемости – на разведении орхидей заработать сложно. Чтобы покрыть расходы на обогрев теплиц, цветочный урожай нужно собирать несколько раз в год. Капризная орхидея этим похвастаться не может.

# Растения и цветы # общество # Анна Корольчук # Владимир Гуценков # Фотофакт

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