100 кустов цветут всю зиму. Показываем большую плантацию экзотических орхидей в Гомеле

Новости Беларуси. Тропическую экзотику можно увидеть, не покидая Беларуси. Плантацию орхидей посадил пожилой фермер из Гомеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь зимой в его теплицах распускаются редкие для нашей страны цветы. На 100 квадратных метрах – около 20 сортов. Как вырастить орхидеи, когда вокруг сугробы, узнавала Анна Корольчук.

Анна Корольчук, корреспондент:

На улице легкий мороз и снег, а здесь влажно и жара +30 градусов. В таких практически тропиках распускаются десятки орхидей. Капризные южные красавицы вполне комфортно прижились в фермерском хозяйстве под Гомелем. «Цветет желтыми цветками и дает съедобные плоды». Белорусский фермер вырастил в теплице мексиканский кактус – смотреть здесь.

Белорусские орхидеи – это реальность. Около 100 кустов цветут здесь на протяжении всей зимы. А началось все 10 лет назад, когда Владимир Гуценков купил пару горшков отцветших растений и посадил в своих теплицах. Цветок акклиматизировался. Оказывается, этому виду нужны большие перепады температур.

Владимир Гуценков, владелец фермерского хозяйства:

Орхидея называется «орхидея цимбидиум». Растет в горных районах тропиков на высоте 1 километр. В этих условиях они переносят даже заморозки до -2 градусов. Чтобы завязались цветки, надо, чтобы летом ночью было меньше 13 градусов. Если они набирают эту температуру, значит цветут потом.

Цветоводством мужчина занимается практически 50 лет, для него это не просто бизнес, а любимое дело. Разведение орхидей было заветной мечтой.

Владимир Гуценков:

Когда думал про орхидеи, меня трясло. Ночью проснусь и не мог заснуть, так мечтал вырастить орхидеи. Но не получалось. И первый раз был такой одуряющий аромат...

Такая веточка может простоять в воде до полутора месяцев. Фермер гордится тем, что в Гомеле может собрать такой же букет, как в Рио-де-Жанейро.

Орхидеи занимают третье место в мире по количеству выращиваемых цветов. К нам их чаще всего привозят из Нидерландов, в Беларуси же они растут только в ботаническах садах.