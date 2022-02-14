«Ждут, когда опять облажаешься». Режиссёр Елена Турова о том, что раздражает в подходах к белорусскому кино

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» – Елена Турова, режиссер, сценарист, педагог.
Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» – Елена Турова, режиссер, сценарист, педагог.
Елена Турова, режиссер, сценарист, педагог:
Если говорить о патриотизме белорусского кинематографа, меня очень расстраивает одна вещь: как будто есть установка, что, что бы мы ни делали, все хуже, чем у кого-то, что наше кино недостаточно востребовано, недостаточно хорошо, как в России или в Америке. Надо любить и ценить свое. Да, надо стараться делать лучше, но мне не нравится, когда ждут, что мы опять облажаемся, что с новым проектом опять получится что-то не такое. Я всегда позиционирую такую вещь, что если мы что-то производим, то нужно, во-первых, сделать чем лучше, но во-вторых, уметь себя подать. У нас мало занимаются рекламой, продвижением своего продукта. То есть мы можем много знать, что выходит в ближайших наших странах. Тем более мы всегда знаем, когда выходит очередной марвеловский проект, какой-нибудь «Супермен 158». То есть тиражируются фильмы с номерами, например, четвертый, пятый, сиквелы, триквелы, все что угодно. Наши фильмы не то чтобы замалчиваются, не умеют подать так же здорово и красиво, как подается в раскрутке реклама того же западного продукта. Мне кажется, здесь у нас есть некоторый провал в продюсерской области, в продвижении нашего материала. Это разные профессии – продюсер и режиссер. Мы сделали свой продукт, а дальше уже занимаются совершенно другие люди.
Юлия Артюх, СТВ:
Да, действительно на «Беларусьфильме» очень много производится проектов, картин очень достойных, замечательных, в том числе и мультипликационных. Да, наверное, соглашусь с вами, что не хватает какой-то рекламы, потому что если человек не интересуется предметно этим, не следит за деятельностью «Беларусьфильма», то ему, наверное, будет сложно понимать, какой новый фильм, картина вышла, следить за новинками.
Елена Турова:
Да, здесь такой нюанс. Я, например, периодически, это сейчас уже про свой опыт скажу, когда у меня бывает встреча со зрителями, я задаю вопросы. У меня розыгрыш небольших призов. То есть я приезжаю и говорю, что мы от «Беларусьфильма», давайте поговорим о том, какие вы знаете сказки. Я работаю обычно с детьми школьного возраста. И вот здесь большая проблема. Дело в том, что даже еще лет 10 назад дети отвечали, они вспоминали хотя бы «Приключения Буратино», какие-то называли фильмы. В прошлом году я с таким же вопросом обращалась к залу. И я уже испугалась, потому что беларусьфильмовскую сказку не назвал никто и ни одну. Я уже даже не говорю о более поздних, типа «Рыжик в Зазеркалье» или «Невероятные перемещения», которые тоже снимались. Даже вот эта классика, которая практически бренд беларусьфильмовский, ее не знают школьники 10-12 лет. Одна девочка в зале вспомнила картину «Белые росы». Это уже было здорово, что какой-то ребенок вспомнил хотя бы «Белые росы». Здесь такой пробел по нашей классике, мне кажется, что это даже и в образовании надо было бы. В 6-7 классе есть такой предмет «Культура и искусство». Здесь надо было бы знакомить детей хотя бы с классикой нашего кино, театра. Но сегодня, к сожалению, дети не информированы. Мне кажется, что это пробел.
Дочь легендарного Виктора Турова: Меня рассматривали под лупой. Искали следы того, на чем природа отдыхает – подробнее здесь.