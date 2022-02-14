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«Ждут, когда опять облажаешься». Режиссёр Елена Турова о том, что раздражает в подходах к белорусскому кино

14 февраля 2022 15:20
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Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» – Елена Турова, режиссер, сценарист, педагог.  

«Ждут, когда опять облажаешься». Режиссёр Елена Турова о том, что раздражает в подходах к белорусскому кино-1

Елена Турова, режиссер, сценарист, педагог:
Если говорить о патриотизме белорусского кинематографа, меня очень расстраивает одна вещь: как будто есть установка, что, что бы мы ни делали, все хуже, чем у кого-то, что наше кино недостаточно востребовано, недостаточно хорошо, как в России или в Америке. Надо любить и ценить свое. Да, надо стараться делать лучше, но мне не нравится, когда ждут, что мы опять облажаемся, что с новым проектом опять получится что-то не такое. Я всегда позиционирую такую вещь, что если мы что-то производим, то нужно, во-первых, сделать чем лучше, но во-вторых, уметь себя подать. У нас мало занимаются рекламой, продвижением своего продукта. То есть мы можем много знать, что выходит в ближайших наших странах. Тем более мы всегда знаем, когда выходит очередной марвеловский проект, какой-нибудь «Супермен 158». То есть тиражируются фильмы с номерами, например, четвертый, пятый, сиквелы, триквелы, все что угодно. Наши фильмы не то чтобы замалчиваются, не умеют подать так же здорово и красиво, как подается в раскрутке реклама того же западного продукта. Мне кажется, здесь у нас есть некоторый провал в продюсерской области, в продвижении нашего материала. Это разные профессии – продюсер и режиссер. Мы сделали свой продукт, а дальше уже занимаются совершенно другие люди.

«Ждут, когда опять облажаешься». Режиссёр Елена Турова о том, что раздражает в подходах к белорусскому кино-4

Юлия Артюх, СТВ:
Да, действительно на «Беларусьфильме» очень много производится проектов, картин очень достойных, замечательных, в том числе и мультипликационных. Да, наверное, соглашусь с вами, что не хватает какой-то рекламы, потому что если человек не интересуется предметно этим, не следит за деятельностью «Беларусьфильма», то ему, наверное, будет сложно понимать, какой новый фильм, картина вышла, следить за новинками.

«Классика, которая практически бренд беларусьфильмовский, ее не знают школьники 10-12 лет»

«Ждут, когда опять облажаешься». Режиссёр Елена Турова о том, что раздражает в подходах к белорусскому кино-7

Елена Турова:
Да, здесь такой нюанс. Я, например, периодически, это сейчас уже про свой опыт скажу, когда у меня бывает встреча со зрителями, я задаю вопросы. У меня розыгрыш небольших призов. То есть я приезжаю и говорю, что мы от «Беларусьфильма», давайте поговорим о том, какие вы знаете сказки. Я работаю обычно с детьми школьного возраста. И вот здесь большая проблема. Дело в том, что даже еще лет 10 назад дети отвечали, они вспоминали хотя бы «Приключения Буратино», какие-то называли фильмы. В прошлом году я с таким же вопросом обращалась к залу. И я уже испугалась, потому что беларусьфильмовскую сказку не назвал никто и ни одну. Я уже даже не говорю о более поздних, типа «Рыжик в Зазеркалье» или «Невероятные перемещения», которые тоже снимались. Даже вот эта классика, которая практически бренд беларусьфильмовский, ее не знают школьники 10-12 лет. Одна девочка в зале вспомнила картину «Белые росы». Это уже было здорово, что какой-то ребенок вспомнил хотя бы «Белые росы». Здесь такой пробел по нашей классике, мне кажется, что это даже и в образовании надо было бы. В 6-7 классе есть такой предмет «Культура и искусство». Здесь надо было бы знакомить детей хотя бы с классикой нашего кино, театра. Но сегодня, к сожалению, дети не информированы. Мне кажется, что это пробел.

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# Кино # общество # Елена Турова # Юлия Артюх # Фотофакт

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