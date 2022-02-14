«Ждут, когда опять облажаешься». Режиссёр Елена Турова о том, что раздражает в подходах к белорусскому кино

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» – Елена Турова, режиссер, сценарист, педагог.

Елена Турова, режиссер, сценарист, педагог:

Если говорить о патриотизме белорусского кинематографа, меня очень расстраивает одна вещь: как будто есть установка, что, что бы мы ни делали, все хуже, чем у кого-то, что наше кино недостаточно востребовано, недостаточно хорошо, как в России или в Америке. Надо любить и ценить свое. Да, надо стараться делать лучше, но мне не нравится, когда ждут, что мы опять облажаемся, что с новым проектом опять получится что-то не такое. Я всегда позиционирую такую вещь, что если мы что-то производим, то нужно, во-первых, сделать чем лучше, но во-вторых, уметь себя подать. У нас мало занимаются рекламой, продвижением своего продукта. То есть мы можем много знать, что выходит в ближайших наших странах. Тем более мы всегда знаем, когда выходит очередной марвеловский проект, какой-нибудь «Супермен 158». То есть тиражируются фильмы с номерами, например, четвертый, пятый, сиквелы, триквелы, все что угодно. Наши фильмы не то чтобы замалчиваются, не умеют подать так же здорово и красиво, как подается в раскрутке реклама того же западного продукта. Мне кажется, здесь у нас есть некоторый провал в продюсерской области, в продвижении нашего материала. Это разные профессии – продюсер и режиссер. Мы сделали свой продукт, а дальше уже занимаются совершенно другие люди.

Юлия Артюх, СТВ:

Да, действительно на «Беларусьфильме» очень много производится проектов, картин очень достойных, замечательных, в том числе и мультипликационных. Да, наверное, соглашусь с вами, что не хватает какой-то рекламы, потому что если человек не интересуется предметно этим, не следит за деятельностью «Беларусьфильма», то ему, наверное, будет сложно понимать, какой новый фильм, картина вышла, следить за новинками. «Классика, которая практически бренд беларусьфильмовский, ее не знают школьники 10-12 лет»