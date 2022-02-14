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«Цветёт жёлтыми цветками и даёт съедобные плоды». Белорусский фермер вырастил в теплице мексиканский кактус

14 февраля 2022 15:11
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Новости Беларуси. Тропическую экзотику можно увидеть, не покидая Беларуси. Плантацию орхидей посадил пожилой фермер из Гомеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь зимой в его теплицах распускаются редкие для нашей страны цветы. На 100 квадратных метрах – около 20 сортов.

«Цветёт жёлтыми цветками и даёт съедобные плоды». Белорусский фермер вырастил в теплице мексиканский кактус-1

Экзотика манит мужчину давно – пробовал выращивать и ананасы, и фейхоа. В одой из теплиц до сих пор можно увидеть съедобный мексиканский кактус.

100 кустов цветут всю зиму. Показываем большую плантацию экзотических орхидей в Гомеле – подробности далее.

«Цветёт жёлтыми цветками и даёт съедобные плоды». Белорусский фермер вырастил в теплице мексиканский кактус-4

Владимир Гуценков, владелец фермерского хозяйства:
У нас раньше здесь рос кактус опунция. Потом отсадили его, и он опять начинает расти. Было, что он дорос до самого потолка, начали опадать эти ветки – стало опасно. Кажется, кактус должен медленно расти, а в теплице он растет, наверное, как тополь. Прирост огромный, и он дает плоды. Цветет желтыми цветками и дает съедобные плоды. На вкус кислые, как клюква, брусника.

# Растения и цветы # общество # Анна Корольчук # Владимир Гуценков # Фотофакт

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