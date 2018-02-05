«Добрые истории». Привозят еду и теплую одежду: как бездомным людям помогают в Доме ночного пребывания

В холода бездомным приходится совсем непросто, поэтому им на выручку приходят люди с добрым сердцем. С 1 декабря мобильные бригады выявляют людей без определенного места жительства и помогают им.
В холода бездомным приходится совсем непросто, поэтому им на выручку приходят люди с добрым сердцем. С 1 декабря мобильные бригады выявляют людей без определенного места жительства и помогают им.
Наталья Мандрик, заведующий отделением срочного социального обслуживания ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г. Минска»:
Предлагаем обратиться в территориальный центр за психологической, юридической помощью. Могут с нами еще дежурить сотрудники здравоохранения, которые тоже могут предложить медицинскую помощь.
Сейчас проходит один из таких добрых выездов. Бездомным привезли еду и теплую одежду. В студеную пору – это спасение для многих.
Сергей Трусов, волонтер:
Это очень важно, потому что люди непотерянные. Они могут продолжить свою жизнь и дальше двигаться по своей жизни, только им нужна небольшая поддержка.
Во время таких рейдов, при необходимости, нуждающимся оказывается медицинская помощь. Некоторых доставляют в Дом ночного пребывания. Именно здесь нашли временное убежище десятки людей. У каждого своя непростая история. Но осуждать кого-то в этих стенах не принято. Главное, оказать посильную помощь.
Павел Золотухин, директор ГУ «Дом ночного пребывания лиц без определенного места жительства»:
Дом ночного пребывания рассчитан на 92 койко-места. В настоящий момент проживает 61 человек: 10 женщин и 51 мужчина. Человек после заключения договора с нами может пребывать здесь от месяца до года, не нарушая правил проживания. Основное условие проживания в Доме ночного пребывания – это не появляться в нетрезвом состоянии.
Здесь есть все необходимое, чтобы согреться в морозы, помыться и даже приобщиться к культуре. К примеру, в Доме ночного пребывания действует библиотека. Некоторые постояльцы с большим удовольствием берут книги в руки и, словно переворачивая очередные страницы своих жизней, размышляют над волнующими вопросами.
А после можно отправиться на ужин. Горячую еду сюда ежедневно привозят волонтеры, представители религиозных и благотворительных организаций.
Ирина Дудка, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
В ходе акции мы пытаемся установить социальные, родственные связи, находим некоторые семьи. К сожалению, таких результатов у нас немного, буквально единицы. Но, вместе с тем, некоторых жителей возвращаем в семьи.
Лицам без определенного места жительства также помогают с восстановлением документов, поиском работы. Принять участие в добром деле может каждый. К примеру, если вам не нужны какие-то теплые вещи, их с радостью примут в любом из территориальных центров социального обслуживания населения, а потом передадут нуждающимся.