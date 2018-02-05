«Добрые истории». Привозят еду и теплую одежду: как бездомным людям помогают в Доме ночного пребывания

В холода бездомным приходится совсем непросто, поэтому им на выручку приходят люди с добрым сердцем. С 1 декабря мобильные бригады выявляют людей без определенного места жительства и помогают им.

Наталья Мандрик, заведующий отделением срочного социального обслуживания ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г. Минска»: Предлагаем обратиться в территориальный центр за психологической, юридической помощью. Могут с нами еще дежурить сотрудники здравоохранения, которые тоже могут предложить медицинскую помощь.

Сейчас проходит один из таких добрых выездов. Бездомным привезли еду и теплую одежду. В студеную пору – это спасение для многих.

Сергей Трусов, волонтер:

Это очень важно, потому что люди непотерянные. Они могут продолжить свою жизнь и дальше двигаться по своей жизни, только им нужна небольшая поддержка.

Во время таких рейдов, при необходимости, нуждающимся оказывается медицинская помощь. Некоторых доставляют в Дом ночного пребывания. Именно здесь нашли временное убежище десятки людей. У каждого своя непростая история. Но осуждать кого-то в этих стенах не принято. Главное, оказать посильную помощь.