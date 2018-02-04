Александра Наркевич, Саша Немо и Олег Гайдукевич навестили школу в день встречи выпускников. Репортаж СТВ

Новости Беларуси. 3 февраля в Беларуси прошел день встречи выпускников, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Традиционно он проводится в первую субботу февраля. Уже повзрослевшие, бывшие ученики приходят в школы, чтобы увидеть тех, с кем провел за партой много лет, некоторым удается хоть на немного вернуться в юность. Ретроспектива в эпоху накрахмаленных передников и ранцев. Сегодня, спустя десятки четвертей, они вернулись туда, откуда под дребезжание последнего звонка вылетали во взрослую жизнь.

Лихие 90-е Олег Гайдукевич вспоминает с позиции школьника. Выпускной будущего политика как раз пришелся на судьбоносный в государственном контексте 94-й.

Олег Гайдукевич, первый заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси:

Если б у меня было такое время, такая красота, когда я учился, мы бы, наверное, были счастливы. Мы учились в 90-е годы – тяжелейшие годы: страна развалена, было всё по-другому. Конечно, забора этого не было. Мы боялись со школы иногда выходить. Не знали, что будет.

Временная дистанция будто сокращается, и в вип-выпускника вселяется ностальгия, нахлынувшая с затерявшимся в годах юношеским максимализмом. Словно на автопилоте ноги сами бегут по гимназическим коридорам его детства.

Олег Гайдукевич:

Это что, столовая что ли? Не было такого ничего! Помню, была стеклянная дверь, и больше ничего не было. Как красиво стало! Это как будто попасть в другой мир! Помню, на переменке бежали: кто первым успеет, чтобы в очереди не стоять, булочку взять, сосиску взять, кусок хлеба.

Некоторые рестораны не могут похвастаться таким интерьером. Колбаски по-слуцки, каша рисовая... Ну, если б такое меню в 90-е… Это меню полноценное, нормальное, как в ресторане. Такое ощущение, что мы находимся в хорошем, нормальном ресторане. Тут же желание получается исполнить. Для Олега Гайдукевича устраивают индивидуальный факультатив по народному творчеству.

Олег Гайдукевич:

Первый раз сижу. Чувствую себя, как опять вернулся в школу. Потому что, во-первых, не умею ничего, строгий преподаватель смотрит на меня осуждающе. Поэтому опять чувствую себя, как раньше.

От физмата к гуманитарному профилю. Во времена школьника Гайдукевича гимназия была с техническим уклоном, сейчас же с «беларускамоўным» углублением.

Олег Гайдукевич:

А вот мой преподаватель физики – Щёткина Марианна Акиндиновна. Прекрасный преподаватель, мой учитель физики.

Она была очень честным, эмоциональным, очень переживающим преподавателем. До сих пор помню: она каждый урок вела, как в первый раз. Мы очень любили на ее уроки ходить.

Политик признается: точные науки давались с трудом, да и родители бывали пару раз на ковре у директора. Нам удалось поднять из архивов и личный табель успеваемости. Четверки вперемешку с «отлично».

Олег Гайдукевич:

И убегали с уроков, и дрались. Первая любовь была в школе, и ухаживал, и страдал, и плакал, и стихи подкладывал. А вот легенда школы № 47 Александра Наркевич в родную альма-матер заглядывает частенько. Проскользнуть по коридорам, особенно в перемену, незамеченной не получается. Нынешние школяры сразу окружают и требуют автограф.

Директор Людмила Петровна на свою ученицу собрала целое досье. Бережно хранит и первые вырезки из газет. Сюда Саша перешла в 7 классе. Обычная девочка, увлекающаяся гимнастикой, уже через пару месяцев превратилась в «золотце», собрав все пять медалей Чемпионата мира.

Людмила Петрова, директор средней школы № 47 Минска:

Она закончила в июне 2012 года школу с золотой медалью, а в августе привезла нам в страну серебро из Лондона. На свой и учебный, и спортивный Олимп она шла напролом, со слоганом «Успеть всё!» Прогулы по уважительной приходилось наверстывать в самостоятельном режиме – в перерывах между соревнованиями, в самолетах, гостиницах, с репетиторами по телефону. Контрольные сдавала экстерном.

Александра Наркевич, призер Олимпийских игр-2012 по художественной гимнастике:

Тренировки по 10 часов день. Посидеть на уроках – такого, чтобы сел и сидишь три урока, такого даже не вспомню. Автоматов не было даже по физкультуре.

Олег Балабан, учитель физкультуры средней школы № 47 Минска:

Думали поставить ей 9 за четверть, но она пришла и всё сдала. Поставили 10. Саша Немо, певец:

Все дороги ведут сюда, откуда мы выпускались. Домашнее задание – вспомнить всё и узнать соседку по парте. 20 лет спустя Саша Немо отправляется на школьное свидание в родной Слоним.

Саша Немо:

Регистрируют? Небось 1998 год есть. Знали, что я приеду, наверное. Класс! Не будем нарушать традиции и повесим пальтишко там, где оно раньше висело.

Смятенные чувства, и он телепортируется в юношество.

Саша Немо:

Вот, собственно, сюда в 1987 году ступила нога первоклассника Ефимика Саши, и вот отсюда всё началось.

Там вот видна дорога – такое ощущение, что в небо идет. Дорога в облака. Я на эту дорогу постоянно смотрел, когда шли уроки. И понимал, что когда-то мне придется покинуть эти стены и уехать покорять мир.

Но ближе к актовому залу, где у будущей звезды отечественной поп-эстрады Саши Ефимика проходили музуроки, начинается тахикардия. Словно эхом из прошлого доносятся голоса одноклассников.

Саша Немо:

Ромка, которому я звонил постоянно и спрашивал, какие уроки. Никогда не записывал домашнее задание. Я задолбал его родителей за 11 лет, это однозначно.